Puigdemont condiciona su vuelta a España a un "pacto político" previo con el Estado

El diputado del PDeCAT en el Congreso y alcalde de Tortosa, Ferran Bel, no descartó la vía telemática para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat porque, según recalcó, "hay que buscar cualquier posibilidad" si no es posible que se celebre una investidura "con garantías jurídicas y democráticas". "La situación normal es que el presidente pudiese comparecer y hacer su discurso de investidura pero si no tenemos garantía de que esto pueda ser así tendremos que buscar alternativas", señaló en declaraciones a Cuatro.

Condicionó Bel un regreso a España de Puigdemont para una eventual investidura en el Parlament a que haya un "pacto político" previo con el Estado. "El pacto tiene que ser político y se tendrá que instrumentalizar. Los problemas políticos deben tener una respuesta política", sostuvo el alcalde de Tortosa.

Bel afirmó que su "prioridad" es que el próximo 17 de enero -día en el que tendrá lugar el Pleno de constitución del nuevo Parlament-, "Puigdemont pueda tomar el acta in situ", igual que el ex vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, y que el resto de diputados electos imputados o encarcelados.

Del mismo modo, criticó que algunos sigan en prisión preventiva después de ser "cesados" tras la aplicación del artículo 155 y a pesar de que el bloque independentista haya "ganado" los comicios del 21 de diciembre. "La realidad es que el independentismo ha vuelto a ganar en Cataluña, ahora es un momento serio para el país y vamos a saber estar a la altura de las circunstancias", añadió.

Por otro lado, apuntó que "la conclusión" de las recientes elecciones es que "los problemas políticos tienen que tener respuesta política y no solución jurídica". En este sentido, instó al Ejecutivo central a hacer "una reflexión democrática sobre cómo quiere ser percibido en Europa y en el resto del mundo".