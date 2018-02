Puigdemont en su laberinto

Tiene la intención de quedarse a vivir en Bruselas. De hecho, busca casa, y el empresario de Gerona que suele acompañarlo, Josep Maria Matamala, había apalabrado una con una agencia, una residencia de más de 500 metros, con jardín y amplia terraza, en una urbanización de clase media-alta de Waterloo.

El contrato de alquiler, por un mínimo de un año, indicaba que el ex president quiere permanecer largo tiempo en Bélgica y, aunque no cuenta con ingresos, el coste de la vivienda era de 4.400 euros al mes, que supuestamente pagaría Matamala. La operación se frustró cuando un periódico belga publicó la noticia: la llegada masiva de corresponsales y enviados especiales para recoger imágenes de la mansión, con elegantes estancias, según la web de la agencia, hizo pensar al propietario que no le convenía Puigdemont como inquilino. Demasiado movimiento, demasiadas cámaras, demasiadas preguntas para una urbanización tranquila con vecinos celosos de su privacidad.

Privacidad que además se perdía ante la sospecha de que Puigdemont podría usar el lugar no sólo de vivienda sino también como sede de la Generalitat en el exilio, ya que nada le gusta más que considerarse un exiliado político y le irrita extraordinariamente ser tachado de fugado. Peor es que lo tilden de fugado que ha dejado en la estacada a sus más cercanos colaboradores, varios en prisión. Como le recordó Junqueras en un mensaje en el que se leía "90 días en Estremera, 107 días en Soto", las prisiones donde se encuentran el ex vicepresident, los Jordis y Forn.

mentiras y verdades

Imposible hacer pronósticos sobre los planes de Puigdemont, que cambian a diario y que procura que no trasciendan. Ha entrado en una dinámica de engaños y mentiras, así como algunos de los suyos, que hace difícil diferenciar qué es cierto y qué es falso, porque se difunden mentiras para distraer la atención o que se ponga el acento en lo que interesa a los independentistas. Es la razón de que sólo ahora aparezca la quiebra profunda de las relaciones entre los partidos independentistas, que algunos ya reconocían en privado aunque otros las negaban en público.

Hoy ya se da por hecho que esa quiebra existe, el distanciamiento entre ERC y JxCat es total. Los primeros están realizando todo tipo de maniobras para neutralizar a Puigdemont como candidato. Confiesan los republicanos que ya no saben qué fórmula buscar para quitarse de en medio a un ex president que sólo ha traído problemas, que piensa en sí mismo, que cuesta mucho dinero mantener y que pretende imponer su criterio aunque sea contrario no ya a la ley, sino al sentido común.

Fueron los republicanos de ERC los primeros que dijeron que Cataluña no se podía gobernar desde el extranjero y ha sido un un republicano, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el que aplazó el debate de investidura en el que los diputados de JxCat pretendían votar a Puigdemont y convertirlo en jefe del Govern, aunque no pudiera ejercer de forma presencial. El propio ex president ha comprendido que pierde apoyos, y no hay más que leer los mensajes que envió a su ex conseller Toni Comín, en los que se consideraba ya un perdedor ante La Moncloa. Éste se ha indignado por la publicación de esos mensajes, que grabó un cámara del programa de Ana Rosa, al que ha amenazado con demandar. Pero queda la incógnita de si Comín, a pesar de la amenaza, no formó parte de una estrategia por desvelar el estado de ánimo de Puigdemont, porque desde luego no hizo ningún esfuerzo por ocultar la pantalla de su móvil, como sería normal al verse rodeado de periodistas y con un teléfono que tenía mensajes comprometidos para el ex presidente.

la oficina de tremosa

Cómo vive Puigdemont está contado: la primera noche tras su fuga se alojó en un hotel reservado por los independentistas flamencos de la NVA, y después en la vivienda de Aleix Sarrí, asistente del eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa. Posteriormente estuvo en un apartotel en Gante. Se ha publicado que lo acoge gratuitamente en uno de sus hoteles Joan Gaspart, pero el empresario lo ha desmentido.

Nadie sabe exactamente de qué vive, porque no sólo hay que pagar hotel o vivienda, sino los gastos corrientes. En Bruselas se cuenta que, además de Matamala, le pagan esos gastos media docena de empresarios catalanes que simpatizan con el independentismo, pero no se conocen sus nombres. Y lo que está comprobado, y es un capítulo importante para Puigdemont, es que el eurodiputado Ramón Tremosa se ha puesto a su plena disposición para facilitarle la infraestructura que necesita para sus fines de aparecer como un presidente en el exilio.

Son los asistentes de Tremosa en el Parlamento Europeo los que le realizan gestiones políticas, organizan reuniones y ruedas de prensa, colaboran para que pueda participar a través de vídeos en las reuniones de partido -y antes en la campaña electoral- y le ordenan la agenda con las visitas que llegan de Cataluña o con miembros de formaciones secesionistas europeas, aunque la ANV sigue siendo quien más ayuda le presta. En el Parlamento Europeo se rumorea también que es la oficina de Tremosa la que paga gran parte de sus comidas y cenas, y de hecho la Eurocámara investiga las facturas de éste y de sus asistentes por si hubiera pasado como gastos parlamentarios facturas de Puigdemont.

todo bajo control

En la Eurocámara no lo quieren ver, no es eurodiputado y no quieren que use sus instalaciones para promover el independentismo. Hace tres días, Jai,e Roures presentó en el Parlamento su documental sobre la violencia en Cataluña, y el presidente Tajani pidió la lista de invitados para comprobar que no acudía Puigdemont ni ninguno de los ex consellers fugados. Sin embargo, apareció Clara Ponsatí, que no figuraba en la lista: Sarrí la recogió en la puerta para que entrara con él sin tener problemas con los controles de seguridad.

El fallido alquiler de la mansión de Waterloo demuestra que la huida de Puigdemont va para largo, tiene pavor a regresar a España y acabar en prisión. Quiso burlarse de quienes lo vigilan publicando en las redes sociales fotografías con las que pretendía aparentar que estaba en Barcelona o en camino hacia la ciudad condal. Los que tienen como tarea controlarlo permanentemente no se inmutaron: sabían perfectamente dónde estaba. No había salido de Bruselas. La ciudad en la que de momento se siente cómodo... hasta que un día haya un president y él pase a un segundo plano, o hasta el día que la Justicia pueda atraparlo para que responda ante los tribunales. Todo se andará.