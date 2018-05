Pacto y proporción contra cualquier ilegalidad en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, han acordado este martes ofrecer una respuesta "pactada y proporcional" en defensa de la legalidad en Cataluña frente "a cualquier eventual desafío", según un comunicado conjunto tras la reunión que han mantenido en la Moncloa.

Este acuerdo queda abierto a "todas las fuerzas políticas" tanto a las que apoyaron la aplicación del 155 como "a cualquier otra que desee mostrar su compromiso con las instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico".

Además, en el comunicado Rajoy y Sánchez han trasladado a la sociedad un mensaje de "serenidad y firmeza" en defensa de la "concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España", y se han comprometido a reforzar su acuerdo político a favor del orden constitucional en España y ante "los socios europeos".

En el comunicado, Rajoy y Sánchez han justificado este acuerdo en la situación creada ante la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat por su "discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas".

Tanto el presidente del Gobierno como el secretario general de los socialistas han dejado claro el rechazo a cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas "distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña".

Rajoy y Sánchez se han comprometido a que se vigile el cumplimiento de la legalidad y que esa "vigilancia" se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat "para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos".

Rajoy espera que Rivera se sume

El presidente del Gobierno asegura ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que espera que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se sume al acuerdo que ha sellado con Sánchez para que el pacto pase a ser de "tres partidos".

Después de que Rivera haya pedido extender el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Rajoy no ha hecho alusión a Ciudadanos en su discurso ante la plana mayor de su partido, pero sí ha dicho que espera que a partir del jueves -día en que se reunirá con el presidente de C's en Moncloa- el pacto que ha alcanzado con Sánchez pase a ser de tres partidos, han indicado las mismas fuentes.

El cabecilla de la formación naranja dice que acudirá a la reunión con "soluciones y acuerdos" sobre Cataluña para ver cómo se extiende el 155 porque no se puede "salir corriendo" de esta comunidad autónoma.

Rivera considera que llegar a un acuerdo para que se cumplan las leyes "no es un acuerdo" y que los catalanes "no separatistas" están preocupados ante la situación que se vive en Cataluña tras la investidura de Torra, por lo que quieren "soluciones" y no "cosas obvias".

Incide en que "hay que tomarse muy en serio" Cataluña porque tiene un "presidente racista" que va a actuar "contra la mitad" de la población de esta comunidad, una circunstancia "insoportable" y que "ningún gobierno europeo" puede permitir.

El líder de C's cree que la situación en Cataluña se soluciona con "decisiones" al sobre "cómo y cuándo" se aplica el 155 y en qué competencias. "Los catalanes no separatistas esperan decisiones, no ocurrencias", ha remachado Rivera.

Sánchez anuncia un nuevo 155

Pedro Sánchez garantiza que se volverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución si Torra vulnera la legalidad. Adelanta que se mantendrá una estrecha vigilancia de las cuentas públicas catalanas para evitar que se destinen fondos a objetivos independentistas.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Ferraz después de la reunión con Rajoy y en la que han pactado cinco puntos para hacer frente al discurso "frentista y xenófobo" de Torra.

En este sentido, ha dado por seguro que volverá a aplicarse el artículo 155 si la nueva Generalitat vulnera la Constitución y el Estatut. A su juicio, ahora el debate es "qué 155 se aplica" en función de los pasos que dé Torra. Eso sí, ha subrayado que la respuesta será "serena pero firme, pactada y proporcional".

Además, Sánchez ha sido muy duro en su intervención con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por "poner en duda la unidad" de los partidos constitucionalistas y le ha reprochado haberse "aznarizado" por utilizar la situación de Cataluña para "arañar" votos en el resto de España.