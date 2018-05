Rajoy ofrece "entendimiento" a Torra y le avisa de que hará cumplir la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció ayer "entendimiento y concordia" a Quim Torra y le avisó de que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución.

Rajoy pidió "mesura" ante la nueva situación y, en alusión a Ciudadanos, defendió aparcar ahora la "ansiedad", en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio.

El jefe del Ejecutivo reiteró que lo que ha escuchado al nuevo president no le gusta, aunque subrayó que lo juzgará por sus hechos.

En esa línea, señaló que el Gobierno va a apostar por "el entendimiento y por la concordia". "Pero de la misma manera -agregó- que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -precisó- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación".

Rajoy reconoció que el momento actual no es fácil e hizo una apelación a la mesura, a la tranquilidad y "a dejar de un lado la ansiedad". "La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta", añadió en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.

El presidente del Gobierno recibirá al líder de Ciudadanos en La Moncloa el próximo jueves para tratar la situación en Cataluña. Este encuentro será posterior al que Rajoy mantendrá hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El líder socialista pedirá al jefe del Ejecutivo una "respuesta política" al nuevo escenario y le renovará su apoyo para volver a activar el artículo 155 si Torra incumple la legalidad constitucional.

Así lo señaló en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, que explicó que Sánchez habló ayer con Rajoy.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, expresó por su parte su deseo de que la nueva etapa con Quim Torra permita "reemprender la vía del diálogo y acuerdo en las relaciones políticas e institucionales", y se ofreció para colaborar a ello.