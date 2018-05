Rajoy se ausenta del Congreso y pasa toda la tarde en un restaurante

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido durante varias horas con la mayoría de sus ministros en un restaurante cercano al Congreso tras conocer que la moción de censura presentada contra él iba a prosperar debido al apoyo del PNV.

Rajoy ha asistido en la Cámara Baja a la sesión matinal del debate de la moción de censura presentada por los socialistas pero no ha acudido durante la tarde.

Fuentes del Ejecutivo y del PP han informado de que el presidente del Gobierno ha comido con varios ministros y a lo largo de la tarde han ido pasando otros miembros de su Gabinete por ese restaurante ubicado en la madrileña calle de Alcalá y en el que permanecía a las 21:30.

A esa hora en el interior del establecimiento se encontraba junto a Rajoy la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien se ha desplazado hasta allí desde el Congreso.

Todo esto ocurría cuando a primera hora de la tarde una especie de rumor corrió como la pólvora en cuanto se confirmó el decisivo apoyo del PNV a la moción de censura: el presidente se disponía a dimitir. Pero nada de eso. "A quien extiende ese rumor le pido que deje de hacerlo. Suena demasiado que quieren tapar la vergüenza de haber provocado esta situación", afirmó contrariada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Rajoy no puede ya convocar elecciones generales porque el reglamento del Congreso se lo prohíbe al estar en marcha una moción de censura, pero sí puede apretar el botón rojo de la dimisión en cualquier momento antes de que se produzca hoy la votación. Con su abandono, la moción de censura decaería. El dirigente gallego evitaría de esa manera ser el primer presidente tumbado por la oposición (aunque sería el primero dimitido a raíz de un caso de corrupción) y frenaría (al menos, momentáneamente) la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Si Rajoy se decidiera a dejar el cargo antes de que hoy lo echen, el Gobierno pasaría a estar en funciones y, por lo tanto, debería abandonar La Moncloa hasta que se constituyera un nuevo Ejecutivo, cuyo presidente tendría que salir victorioso de una sesión de investidura.

El artículo 101 de la Constitución establece que "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente". Y también señala que "el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".

Una vez dimitido el presidente del Gobierno, entraría en juego el artículo 99 de la Constitución que prevé que el Rey inicie una ronda de consultas con los representantes de los partidos con representación parlamentaria para proponer un candidato a presidente del Gobierno que cuente con los apoyos suficientes para ser investido.

Así que tras constatar que una mayoría absoluta de los 350 diputados del Congreso van a desalojar hoy al jefe del Ejecutivo, Cospedal descartó en una comparecencia en el Congreso una salida de Rajoy por la puerta de atrás. "Sería un ejercicio estéril y no beneficiaría en nada al interés general de España ni tampoco a los intereses del PP que, en este caso, van de la mano", manifestó la secretaria general del PP, quien recordó que la actual aritmética parlamentaria haría imposible investir a un candidato del PP.

A su juicio, los rumores sobre esa dimisión de Rajoy buscan "tapar la vergüenza" de los que han provocado una situación como la que va a vivir España, con un Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no sabemos en qué pactos se fundamenta" ni cuál es su programa de gobierno.

Preguntada por si Rajoy seguirá al frente del Partido Popular, respondió que los asuntos relacionados con la estructura del partido se comunicarán "en el momento oportuno" porque ahora no es el momento de hablar del partido. "No es el momento de esa cuestión ni de hablar de la situación personal de Mariano Rajoy, lo que le puedo decir hoy es que desde luego no debe dimitir, porque lo planteado por algunos es absolutamente falso: la aritmética hace que vayamos a tener un Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el apoyo de partidos radicales e independentistas", manifestó.

Cospedal agregó que el Gobierno que encabezará el líder del PSOE cuando gane la moción de censura "no responde al interés de los españoles", sino "exclusivamente, a sus intereses personales y partidistas", que es "exactamente lo contrario de lo que España necesita en estos momentos". "Nace con la sombra de responder a un único interés, el de Pedro Sánchez por gobernar sin presentarse a las elecciones y no augura nada bueno para España", añadió.

La secretaria general del PP hizo hincapié en que Rajoy ha afrontado como presidente del Gobierno "los momentos más duros de la democracia", en los que España ha atravesado una grave crisis económica, y ha gobernado "para todos los españoles" garantizando los servicios públicos y las pensiones y evitando que "fuera intervenida".