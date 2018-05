Rajoy pretende agotar la legislatura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado este miércoles que no dimitirá e intentará agotar la legislatura, al tiempo que ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de presentar una moción de censura con la que pretende "chantajear" a todos y que es un atajo "torticero" para llegar al poder.

La víspera del inicio del debate de esa moción en el pleno del Congreso, el hemiciclo ha sido escenario de una sesión de control al Ejecutivo protagonizada por la posición del Gobierno y de los partidos ante la iniciativa socialista.

Han sido la portavoz parlamentaria de este grupo, Margarita Robles, y el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quienes han dirigido sendas preguntas a Rajoy con un mismo objetivo: pedir su dimisión tras la sentencia del caso Gürtel conocida la pasada semana.

Pero el presidente, recibido con un prolongado aplauso de sus diputados puestos en pie cuando ha entrado en el salón de sesiones, ha dejado claro que su intención es bien distinta porque sigue pretendiendo cumplir los cuatro años de mandato.

No ve razones para cambiar de opinión ya que la sentencia del caso Gürtel no condena a su Gobierno ni a su partido, y se considera legitimado para seguir en el Palacio de la Moncloa por su victoria en las últimas elecciones generales y porque cree que eso genera seguridad y certidumbre.

Rajoy, en su respuesta a Robles, ha lamentado actitudes inquisitoriales contra el PP ("ha regresado Torquemada", ha advertido) y ha considerado que a quien hay que pedir responsabilidades políticas es a quien, en alusión a Sánchez, "quiere ser presidente de cualquier manera siempre que no tenga que pasar por las urnas".

"Si va a las urnas es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la Presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros", ha argumentado.

Cree que Sánchez, tras contar con el apoyo de Podemos, pretende "chantajear" a todos con los que está negociando que apoyen su moción, según ha advertido en su respuesta a Rufián.

"Lo que está haciendo el PSOE es decirle a los del gobierno Frankenstein que si no le votan tendrá que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones, y a los de Ciudadanos les está diciendo que como le siga exigiendo adelantar las elecciones, se va con el gobierno Frankenstein", ha explicado antes de preguntarse: "A ver quién acepta el chantaje".

Rajoy ha utilizado así un término utilizado por el ex líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba en julio de 2016 cuando Sánchez buscaba un acuerdo de investidura con Unidos Podemos que él no veía posible ya que, afirmó entonces, sería una "investidura Frankenstein" que agruparía a confluencias "variopintas y partidos independentistas".

La portavoz socialista ha reprochado a Rajoy que la justicia haya dicho que "no tiene credibilidad" y le ha espetado que "un presidente que no tiene credibilidad ante los tribunales no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país".

Por su parte, Rufián ha insistido en la necesidad de que Rajoy dimita y ha pedido a los diputados populares que se guarden de quienes les dicen "mejor con ladrones que con republicanos".

"Echar a ladrones y carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación", ha apostillado.

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a la moción de censura en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carlota Merchán, quien ha señalado que si Rajoy no se va, "habrá que ayudarle" a que lo haga.

Sáenz de Santamaría ha lamentado que la moción sólo refleje la "ambición de hacerse con el poder" tras no haber conseguido ganar las elecciones.

Ha asegurado además que la bancada socialista no puede decir al PP cómo se lucha contra la corrupción porque "quien ha de reprender no puede tener falta" y el PSOE tiene casos como el de los ERE en Andalucía.

A lo largo de la sesión de control se han sucedido las referencias a la moción de censura en las intervenciones de varios ministros.

Entre ellos, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha echado en cara a Podemos haber organizado un "aquelarre" contra el Gobierno uniéndose al PSOE y al PDeCAT.

Una acusación después de que la portavoz de este partido en el Congreso, Irene Montero, calificase al Gobierno y al PP como "los más grandes enemigos de España" por su corrupción.

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha considerado que la moción socialista tiene como meta conseguir "un contrato de trabajo" para Pedro Sánchez del que carece en la actualidad, en referencia al hecho de que no sea diputado.

Román Escolano, ministro de Economía, ha calificado la iniciativa de una "gran irresponsabilidad" por someter a España a una inestabilidad que ya está teniendo repercusiones económicas desde el pasado viernes.