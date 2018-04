Rajoy ratifica su apoyo a Cifuentes y remite al resultado de la investigación

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado este sábado su apoyo y el del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la polémica sobre su máster y ha remitido al resultado de la investigación que se está realizando.

Rajoy, en declaraciones a los periodistas en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP celebrado en Sevilla, ha subrayado que Cifuentes ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones tanto ante los periodistas como ante la Asamblea madrileña.

"Ella ha dado sus explicaciones. Ella ha iniciado también unas actuaciones ante la Justicia y será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente", ha añadido.

Además, ha recordado que la propia Universidad ha remitido a la Fiscalía toda la documentación en relación con esta polémica. "A partir de ahí, yo no tengo mucho más que decir, y eso ya no me corresponde a mí. Yo desde luego -ha recalcado- manifiesto una vez más el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la claridad con la que ha actuado el PP ante esta polémica y ha señalado además que ésta ya ha dado explicaciones y ha mostrado su disposición "a seguir haciéndolo". "Nuestro partido ha estado muy claro al respecto", ha subrayado Sáenz de Santamaría en declaraciones a los medios en la convención nacional del PP.

Confianza en las explicaciones de Cifuentes

En la misma línea se han manifestado este sábado numerosos dirigentes del PP, a la vez que han resaltado su "honestidad" y sus argumentos "contundentes".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recordado a los periodistas que Cifuentes "ha dado ya explicaciones y dará todas las que tenga que dar en el futuro", por lo que ahora hay que esperar a las que dé la universidad ante las "contradicciones que tiene permanentemente después de lo que dijo ayer el rector". "La Universidad sobre todo es la que tiene que dar muchas explicaciones", ha agregado Maillo.

El ministro de Educación, Cultura y Deportes y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado que apoyan la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid y las explicaciones que ha dado "donde tiene que darlas", por lo que ha emplazado ahora a esperar a lo que diga la investigación. Ha insistido en que se han trasladado los datos a la Fiscalía y que hay que esperar a los resultados de la investigación.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que "por supuesto" cree las explicaciones de Cifuentes y ha garantizado que tiene "toda la confianza de toda la organización".

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha calificado de "contundentes" las explicaciones que dio Cifuentes en la Asamblea de Madrid y ha agregado que "ahora la justicia tendrá que pronunciarse sobre este asunto". Ha pedido la "máxima claridad y transparencia" en el asunto y ha considerado que aunque la polémica continúa "en los medios de comunicación" Cifuentes la "zanjó" en la Asamblea madrileña.

La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha respondido únicamente que "ya ha dado todas las explicaciones".

El vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, ha abogado también por esperar a los resultados de la investigación y ha afirmado que todos apoyan la comparecencia de Cifuentes. "Las explicaciones que ha dado, creo que las ha dado donde tiene que darlas, y vamos a ver lo que dice la investigación", ha añadido.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha subrayado su aprecio a Cifuentes "como persona y como compañera de partido", pero más allá del aspecto personal ha abogado por conocer "toda la verdad" en la investigación, también tras las versiones "absolutamente contradictorias" en la Universidad. Herrera ha dicho que desconoce si hay "segundas o terceras intenciones" dentro del propio PP con este asunto, ya que ha explicado que él procede de una organización "muy moderada y prudente" donde "en ningún caso" sospecharían que el asunto procediera de los propios compañeros.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado que Cifuentes "ha dado muestras de que es una persona honrada, honesta y que se puede confiar en ella".

El ex presidente del Congreso Jesús Posada ha dicho que cree a Cifuentes y que habrá que esperar a conocer todos los datos, a la vez que, al ser preguntado por el origen de este asunto, ha respondido que cree que es "externo", aunque "de estas cosas nunca se sabe".