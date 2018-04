Rajoy, un sobresalto tras otro

Amedia tarde del jueves, nueva estocada: su ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón será llamado a declarar como investigado en el caso Lezo. Desde hace meses, no hay día en el que Rajoy no reciba una noticia demoledora. A veces, más de una. Todos los intentos del PP por transmitir que es un partido decente en el que la corrupción de unos pocos impregna injustamente sus siglas se viene abajo cuando resulta que son bastantes, y entre ellos se encuentran figuras que eran bandera de la lucha contra la corrupción.

La sensación generalizada es que Cifuentes es víctima de una campaña implacable para hacerla caer porque no puso barreras a su "tolerancia cero", con varios de sus adversarios decididos a laminar su carrera, con la colaboración necesaria de un puñado de periodistas. Pero, aunque sea víctima de una campaña, que lo es, y aunque haya gestionado muy mal la situación, que también, el hecho incuestionable es que un porcentaje amplio de españoles cree que Cifuentes no era trigo limpio -han triunfado sus enemigos- y Rajoy sabe mejor que nadie hasta qué punto este caso ha destrozado la línea de flotación de su partido.

El PP no está hundido hoy, pero casi, porque Cifuentes era un referente desde el punto de vista político y personal. Y tendrían que cambiar mucho las cosas para que pudiera serlo nuevamente. La dirección nacional busca un nuevo presidente madrileño que puede reconstruir los restos del naufragio, pero no es fácil. Ángel Garrido, número dos de Cifuentes, no convence, el banquillo del grupo parlamentario es deficiente y, lo que es más grave, la cúpula que preside Rajoy sufre un deterioro muy profundo desde hace tiempo. Las relaciones entre los miembros de la dirección no son tan sólidas y de confianza como deberían ser, y el caso Cifuentes ha hecho saltar por los aires la debilidad de unos lazos que en algunos casos estaban prácticamente rotos.

tensiones a flor de piel

Cospedal, como se preveía, no dedica a la Secretaría General el tiempo necesario, absorbida por sus responsabilidades de ministra de Defensa. Se empeña en controlar a Fernando Martínez Maíllo, al que Rajoy puso como coordinador, pero al que Cospedal ve como rival, y además ésta mantiene el distanciamiento desde hace años con Javier Arenas. Éste y Maíllo gozan de la total confianza de Rajoy, uno como vicesecretario territorial y por su valor de experiencia y el otro es muy cercano al presidente desde hace tiempo. En el PP se duelen de la animadversión de Cospedal a Soraya Sáenz de Santamaría. Quizá mutua, pero la vicepresidenta al menos la ha disimulado o no la ha hecho tan evidente. Cospedal, en plena vorágine Cifuentes, echó más carne en el asador de rumorología sobre sus filias y fobias, en el almuerzo del equipo de dirección el sábado de la Convención de Sevilla. Una cita fallida precisamente por el caso Cifuentes y por el apoyo incondicional y controvertido de la secretaria general a la ex líder madrileña.

El máster, el vídeo, las encuestas, Cifuentes, Montoro, Gallardón... Rajoy ha ido de sobresalto en sobresalto en las semanas últimas. Mientras él se dedicaba a negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PNV -con buen resultado aunque está por ver el último capítulo- a su alrededor se sucedían acontecimientos y ninguno de ellos era bueno.

La Convención de Sevilla, en la que había puesto tantas esperanzas, se truncó por Cifuentes y por tres jueces alemanes que enmendaron la plana al Tribunal Supremo español y consideran que Puigdemont no cometió delito de rebelión. No se esperaba ni de lejos, fue un balón de oxígeno para el independentismo y, también, la demostración de que el Gobierno español no hizo los deberes en el escenario internacional. No hay un solo fugado independentista que tenga problemas judiciales allá donde se encuentre, Bélgica, Escocia o Suiza, y tanto Dinamarca como Finlandia dejaron tranquilo a Puigdemont mientras ofrecía conferencias y ruedas de prensa. Por otra parte, los medios extranjeros mayoritariamente compartían los puntos de vista de los secesionistas y, salvo excepciones, consideraban que el Gobierno español perseguía a los discrepantes por sus ideas e incluso los encarcelaba.

montoro se sube al carro

La euroorden para Puigdemont quedaba paralizada a la espera de que los jueces alemanes estimaran que había cometido delito de malversación... y sale Montoro diciendo que ni un solo euro de dinero público había financiado la sedición. La propia Merkel, que había reconvenido a la ministra de Justicia que se posicionó a favor de los jueces, debió quedarse con los ojos a cuadros con las declaraciones del titular de Hacienda. Si Puigdemont necesitaba un abogado defensor para impedir que fuera entregado a España para responder por malversación, lo encontró en Montoro. Días después dijo el ministro que se podían haber falseado las facturas que le entregaba la Generalitat, pero el mal estaba hecho: había antepuesto su interés en mostrarse como un controlador eficaz -que no lo era tanto- a dedicar un minuto a las consecuencias de una afirmación que no estaba en condiciones de asegurar, como demostraban los propios informes de la Guardia Civil.

Mientras eso sucedía y Rajoy veía cómo el partido se desmoronaba a sus pies, él seguía adelante para sacar adelante los Presupuestos. Todos sus colaboradores lo alertaban sobre la necesidad de poner en su sitio a Ciudadanos, pero para el presidente la prioridad, además de Cataluña, eran los PGE.

Las conversaciones con Urkullu y Ortuzar, lehendakari y presidente del PNV, respectivamente, han sido constantes en los últimos meses, y su afán era trasladarles la idea de que su condición para la aprobación, la eliminación del 155 en Cataluña, no estaba en sus manos sino en las de Puigdemont. No se sabe qué pactaron finalmente, pero sí ha conseguido, de momento, que el PNV no haya apoyado las enmiendas a la totalidad.

Siempre dijo Rajoy que habría Presupuestos y a los suyos les insistía en que, una vez aprobados, se dedicaría en cuerpo y alma a poner orden en el Gobierno y en el partido. Un reconocimiento de que fallaban cosas.

Le preocupa el avance de C's pero cree que acertando en las decisiones futuras se puede neutralizar. También cree necesario denunciar la superficialidad del proyecto naranja pero sin poner en riesgo los pactos con Rivera.

Rajoy y el PP viven, sin duda, la peor etapa de su historia. Sin embargo, cree el presidente que se pueden enderezar las cosas antes de las elecciones. Tendrá que demostrarlo con decisiones que convenzan a la gente de que con Rajoy en el Gobierno se está en las mejores manos. No es fácil.