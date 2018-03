Rivera pide al PSOE parar la derogación de la prisión permanente revisable hasta que haya fallo del TC

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PSOE que no permita con su voto la derogación de la prisión permanente revisable, "al menos" hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso que presentaron los socialistas contra esta figura penal.

Una petición que ha hecho Rivera al PSOE de cara a la votación el próximo jueves de un proyecto de ley del PNV para anular la prisión permanente y después de reunirse en el Congreso con los padres de Diana Quer y Mariluz Cortés, Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, respectivamente.

"No tiene sentido que el PNV se erija en Tribunal Constitucional", ha reprochado Rivera, quien no ve "justo" que los nacionalistas vascos "condicionen" el voto y el "pensamiento" de millones y millones de ciudadanos.

Rivera ha reconocido que necesitan "unos pocos votos más" para frenar la derogación de la prisión permanente, ya que los 169 apoyos del PP y Ciudadanos son insuficientes para evitarlo.Según ha explicado, si prospera el proyecto del PNV, decaerá el recurso de inconstitucionalidad y "nunca" se sabrá si es inconstitucional o no este tipo penal.

Ciudadanos, que se abstuvo en la votación de la toma en consideración del proyecto del PNV, ha insistido en que mantienen "dudas" sobre la constitucionalidad o no de algunos puntos de la prisión permanente revisable, ha dicho Rivera, pero, en todo caso, no quieren dar "bandazos" y prefieren que siga vigente mientras el Constitucional no emita su fallo.

El grupo naranja, que presentará una enmienda a la totalidad de esa iniciativa, también defiende -ha recordado Rivera- el cumplimiento "efectivo" de las penas para evitar que el tercer grado y los permisos penitenciarios se conviertan "muchas veces" en un coladero que permite reincidir a los delincuentes.

La reunión con el líder de Cs se enmarca dentro de la ronda de contactos con las fuerzas políticas que están manteniendo Juan Carlos Querr y Juan José Cortés, como representantes de la Plataforma contra la derogación de la prisión permanente revisable.

Con el PSOE se vieron el pasado miércoles y la semana que viene se citarán con Podemos, el lunes, y con el PNV, el miércoles, un día antes del debate de su iniciativa.