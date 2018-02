Rivera pide a Rajoy que no agote su paciencia y no se escaquee

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó ayer que su partido está siendo "muy leal" al Gobierno y que su deseo es agotar la legislatura, pero pidió al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no agote su paciencia y que cumpla el pacto de investidura firmado por ambas formaciones.

"Me gustaría que esta legislatura se agotara, pero para eso lo que no nos puede agotar Rajoy es la paciencia a los españoles. Tiene que cumplir su palabra y no seguir escaqueándose, sobre todo en asuntos de corrupción pero también en los compromisos económicos", declaró en una entrevista en Antena 3.

Preguntado sobre si no descarta retirar el apoyo de su partido al presidente del Gobierno, Rivera contestó que "ojalá Rajoy cumpla [el acuerdo con C's sobre] los Presupuestos" Generales del Estado de 2018, además de recordar que la senadora del PP Pilar Barreiro debe dejar su escaño por estar investigada por delitos de corrupción, como establece el pacto de investidura.

"No puede ser presidente del Gobierno sin cumplir tu palabra, no puedes dejar de lado un acuerdo de investidura. Ciudadanos está siendo muy leal, apoyando a un Gobierno que no es el nuestro y manteniendo la estabilidad en España", subrayó el líder de la formación naranja.