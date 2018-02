El juez del 1-O cita como investigados a Santi Vidal y a Viver i Pi Sunyer

El juez de Barcelona que investiga al gobierno catalán por los preparativos del referéndum del 1-O ha citado como investigados al ex senador de ERC Santi Vidal y al ex presidente del Consejo Nacional para la Transición Nacional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi Sunyer.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a Vidal y Pi Sunyer el próximo miércoles, 14 de febrero, en el marco de la causa que tiene abierta desde el pasado año contra una treintena de personas por los delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia y prevaricación, entre otros.

El juez, que el pasado 20 de septiembre ordenó la detención de una quincena de altos cargos del Govern, abrió su investigación en febrero del pasado año a raíz de las conferencias en las que Vidal -que en 2015 fue suspendido durante tres años como juez- aseguró que la Generalitat disponía de una partida camuflada de 400 millones de euros para montar el referéndum de independencia y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente.