Torra: "No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley"

Diálogo y respeto a la ley para que el nuevo Govern comience a caminar. Éstas son las reclamaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que mantiene la toma de posesión como consellers de dos políticos en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y a otros dos huidos de la Justicia, Toni Comín y Lluís Puig. "No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Espero que mañana (por hoy) se publiquen los dos decretos. No puede ser de otra manera. El presidente de la Generalitat tiene la facultad de nombrar a los consellers y espero que el Gobierno lo respete", aseguró Torra en una visita a Villafranca del Penedés (Barcelona).

Torra instó tanto a Rajoy como a Sánchez a "dialogar". "El diálogo debe ser la palabra que presida estos meses. Que la política dialogue con la política, no con la justicia", subrayó el presidente catalán, que aseguró que mantiene la agenda de la toma de posesión de los consellers nombrados e insistió en que tampoco "entendería" que la Justicia no permitiera acudir al acto de posesión a los presos soberanistas que ha elegido para volver a ser consellers.

Dos de los consellers designados por Torra, los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull afirmaron ayer a través de Twitter que si el Gobierno no publica sus nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) incurriría en "prevaricación", ya que defendieron tener sus "derechos políticos intactos" para ejercer el cargo con "plenitud" y en "libertad".

"¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad. Tenemos todo el derecho a ejercer de consellers en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente", escribió Rull.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, acusó al Gobierno de Mariano Rajoy, al PSOE y a Ciudadanos de "despreciar sus leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes", lo que tildó de "¡vergüenza!".

Para JxCat, el mantenimiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña responde a una pugna entre PP, Ciudadanos y PSOE "para ver quién es más ultra", según indicó su portavoz, Eduard Pujol. "Es un mal día para aquellos que deberían avalar la democracia en el Estado", aseguró Pujol, que consideró que estos partidos se han sumado a la línea del Gobierno en lugar de apostar por el diálogo.

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián coincidió en señalar que se trata de "una carrera de hooligans entre el PP y Ciudadanos, con el silencio cómplice del PSOE y Pedro Sánchez". El dirigente independentista acusó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Llarena de "hacer lo que hacen porque así ganan elecciones en su país" y denunció que "la política española es un todos contra todos en el que PP, PSOE y Ciudadanos siempre se ponen de acuerdo".