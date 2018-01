Torrent pide explicaciones a Zoido por el despliegue policial cerca del Parlament

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha enviado una carta este sábado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que pide explicaciones sobre el despliegue "inédito" de agentes de la Policía Nacional cerca del Parlament durante los últimos días.

En una carta manuscrita del 26 de enero colgada en su perfil de Twitter, Torrent ha comunicado el malestar de la institución por no advertir del despliegue ni de las tareas policiales realizadas en el alcantarillado del parque de la Ciutadella.

📝Acabo de traslladar per carta al Ministre Zoido el malestar per les actuacions sense precedents de la Policia Nacional als voltants del #Parlament. Li sol•licito informació de les causes del desplegament i que es garanteixi el normal funcionament de la institució. pic.twitter.com/f26PcpVuUx