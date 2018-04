Turull reprocha a Llarena que le haya "convertido en un preso político"

El ex consejero y ex candidato a president Jordi Turull ha reprochado este miércoles al juez del caso del "procès" en el Supremo, Pablo Llarena, que le haya "convertido en un preso político" y, además, le ha recordado que el Supremo no puede "decir quién debe ser candidato a presidir la Generalitat".

El juez que investiga el proceso soberanista catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha citado para hoy a los ex consejeros Jordi Turull y Dolors Bassa y a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell para comunicarles su procesamiento. "Dejen de meter la Justicia en la política" y "es usted quien me ha convertido en preso político", le ha espetado Turull a Llarena en respuesta al auto de procesamiento que el magistrado le ha comunicado y en el que se le imputan delitos de rebelión y otros.

Así han informado fuentes de la acusación popular ejercida por Vox. Fuentes de la defensa de Turull han informado de que, en una durísima declaración, el que fuera candidato a presidente catalán ha acusado al Estado de no respetar la separación de poderes. "El Gobierno español condena públicamente a los encausados y el juez dice quién puede ser presidente catalán y quién no", ha expresado según sus abogados, antes de añadir que "no piensa renunciar a sus ideas políticas" y que "los presos políticos van a salir de la prisión".

Además, ha añadido que si en noviembre tenía "dudas" de si su situación de prisión preventiva le hacía entrar en la categoría "de preso político", tras su ingreso en prisión el día antes de someterse a la segunda votación en el Parlamento catalán para ser investido presidente, esas dudas han desaparecido. Así mismo ha destacado que Llarena solo ha dictado prisión preventiva para aquellos que seguían haciendo política y no para perfiles como los ex consejeros Carles Mundó y Meritxell Borrás, que han renunciado. Turull ha reiterado su apuesta por el "diálogo" institucional para solucionar el conflicto político en Cataluña.

Por su lado, Bassa, que ha sido la primera en comparecer y ha permanecido ante el juez unos 15 minutos -mientras que Turull ha estado unos 45 minutos-, ha señalado que "la violencia la produjo el 1 de Octubre la intervención de la Policía y la Guardia Civil". Ahora es Carme Forcadell, la ex presidenta del Parlamento catalán, quien está compareciendo ante el magistrado.

Los tres están en prisión preventiva, al igual que los otros seis líderes políticos independentistas que han comparecido esta semana.

Llarena cierra con estos tres ex dirigentes independentistas la ronda de citaciones a los nueve procesados que están encarcelados de forma preventiva tras haber llamado el lunes a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Jordi Cuixart y ayer a Joaquim Forn, Raúl Romeva y Josep Rull. Hasta el momento, Llarena se ha encontrado con críticas y reproches por parte de los procesados.