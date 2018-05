UPN no apoyará los Presupuestos si se negocia el acercamiento de los presos de ETA

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha advertido este jueves al Gobierno de que no apoyará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 si no firma por escrito el compromiso de que "no se negociará" el acercamiento de presos de ETA, tal como han pedido los nacionalistas vascos.

Más información El PNV se desmarca del debate para abordar la disolución de ETA

El diputado de UPN en el Congreso, Íñigo Alli, explica que la dirección del partido ha transmitido al Ejecutivo esta exigencia para contar con su apoyo en la votación final de las cuentas públicas, prevista a finales de mayo.

El Gobierno necesita el respaldo de los dos diputados de UPN para poder sacar adelante los Presupuestos, junto a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.

El anuncio de UPN se produce después de que el Gobierno Vasco dijera este martes que espera "receptividad" para celebrar, junto con el Ejecutivo de Navarra, una mesa tripartita que aborde posibles cambios en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA tras la confirmación de disolución de la banda terrorista el pasado sábado.

Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han dicho que se comprometen a promover un grupo de trabajo sobre política penitenciaria entre los gobiernos vasco, navarro y español.

Al respecto UPN ha sido tajante y ha rechazado cualquier tipo de negociación ya que "la política penitenciaria debe ser legalmente establecida y no en un mercadeo con los nacionalistas".