Urkullu afirma que el acto de recuerdo a un etarra en Tolosa era legal

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que condena cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo o que pueda herir la sensibilidad de las víctimas, pero recordó que los tribunales no prohibieron el acto del pasado sábado en homenaje a Txabi Etxebarrieta, autor del primer asesinato de ETA.

Urkullu respondió así en el la sesión de control de ayer en el Parlamento vasco al diputado del PP Carmelo Barrio, quien censuró el acto celebrado el sábado en Tolosa en el que se homenajeó a Etxebarrieta en el mismo lugar donde murió por disparos de la Guardia Civil horas después de haber acabado con la vida del agente de este cuerpo José Antonio Pardines. Barrio calificó de "insulto público" que se recuerde públicamente la "trayectoria de un asesino".

"El acto de Tolosa fue judicialmente analizado y sometido a seguimiento por mandato judicial. No se produjo prohibición previa ni hasta el momento se han tomado medidas judiciales", insistió Urkullu antes de asegurar que el recuerdo del 7 de junio de 1968, día en el que Etxebarrieta asesinó a Pardines y después fue abatido por la Guardia Civil, es el de un "día triste, trágico y dramático". La "violencia no es el camino" y, como no se puede cambiar el pasado, lo importante es tener una "memoria crítica" que permita reconocer "lo que no debe volver a repetirse".