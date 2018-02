Pretenden pasar por víctimas, por exiliados políticos, por héroes, pero no son más que una panda de cobardes con todas las letras.

Héroes son los que se dejan la piel defendiendo sus ideas. Nada que ver con la actitud de los líderes independentistas catalanes, que deberían analizar el comportamiento que tuvieron en el pasado no muy lejano otros que también clamaban por la independencia de Cataluña. Sufrieron prisión en condiciones muy duras y en algún caso, incluso perdieron la vida. La trayectoria de quienes ahora enarbolan la bandera independentista les llenaría de indignación, cuando no de vergüenza.

La última en incorporarse a la larga fila de desleales ha sido Anna Gabriel. Tanto ella como Carles Puigdemont no han dudado en mentir para justificar su injustificable cobardía, acusando a la Justicia española de no ser justa, de perseguirles por sus ideas y de que en España no se respetan los Derechos Humanos. Ponen su futuro en el Tribunal de Estrasburgo, una mala noticia para España porque ese Tribunal ha dado muestras sobradas de tendenciosidad con algunas de sus sentencias. No solo con terroristas españoles, otros países tan democráticos como el nuestro también se han quejado de decisiones que demostraban que los lobbies logran influir en jueces y fiscales a los que se supone inmunes a cualquier tipo de influencia. Pero mientras llega el día en el que se manifieste, es obligatorio insistir en que los fugados son hombres y mujeres que no saben lo que es el honor y la lealtad a los suyos.

Vaya ejemplo que han dado desde que la Justicia empezó a actuar: Puigdemont prácticamente ha enviado a prisión a sus principales colaboradores, que estarían libres bajo fianza si no se hubiera fugado. Cuesta creer que todavía haya gente en Cataluña que tenga respeto a ciertos dirigentes independentistas. Si no se dejaran llevar por el fanatismo, comprenderían que solo merecen un profundo desprecio.