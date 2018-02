Zapatero celebra que el País Vasco viva "sin ETA y en paz con España"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer en San Sebastián que Euskadi "nunca ha estado mejor" que ahora "sin ETA y en paz con España". El ex jefe del Ejecutivo, presente en la la clausura del acto de entrega de los premios Oroimen Hegoak concedidos por las Juventudes Socialistas de Euskadi para reconocer la contribución a la paz en el País Vasco, recibió uno de los galardones junto al ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, en el ex diputado socialista Eduardo Madina y la librería donostiarra Lagun, que conmemora su 50 aniversario.

Zapatero admitió, en su primera visita a Euskadi desde que salió de La Moncloa, que le "cuesta" hablar de ETA y que probablemente haga falta "tiempo" para entender "cómo nació el monstruo" y las razones por las que "pervivió durante décadas". No obstante, se mostró convencido de que "la memoria irá a más" porque "habrá más interés, investigación y clarificación de la atrocidad que se vivió en Euskadi" lo que, a su juicio, permitirá hacer un "gran aporte a la reafirmación de las ideas democráticas en este tiempo de cierta turbulencia".

El ex presidente defendió que la memoria de las víctimas del terrorismo esté presente en colegios, centros cívicos e instituciones para que puedan ser "homenajeadas y reconocidas" y para que aquellos que "todavía tienen largos años de arrepentimiento tampoco se olviden". "La democracia es la que no olvida pero espera a todos, incluso a los peores", recalcó Zapatero, quien opinó que en esta memoria el lugar que ocuparán los socialistas vascos y el Gobierno que él presidía será de "gran dignidad en el final de ETA".

Rubalcaba dijo durante su intervención que, frente a aquellos que lo niegan, "ETA se ha acabado" y que "cuanto más tarde en cerrar la persiana será peor para ella y sus presos". "ETA se ha acabado porque se ha acabado lo que hacía", defendió el ex secretario general socialista, que apuntó que con la perspectiva de estos años piensa que la violencia de ETA ha sido "un terror, por supuesto, inmoral, desde luego ilegítimo pero, sobre todo, inútil". "Qué terrible dolor el de estos patriotas de la muerte y qué dignidad la de las víctimas", subrayó Rubalcaba, al tiempo que afirmó que "debemos el respeto a las víctimas de impedir que nos reescriban la historia".

Eduardo Madina, ex diputado socialista que sufrió un atentado de ETA el 19 de febrero de 2002, comentó que el futuro de la sociedad vasca "no está orientado al derecho a decidir sino al derecho a convivir". La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, explicó que "el socialismo siente ahora el inmenso reto de liderar la construcción de la convivencia".