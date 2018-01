El abogado de Puigdemont no descarta ahora su investidura presencial

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado que no descarta ningún escenario para la investidura del ahora diputado de JxCat, huido a Bruselas, ni siquiera su presencia física en el Parlament el día del debate y votación.

En declaraciones al canal 3/24 de la televisión pública catalana, Cuevillas ha indicado que Puigdemont contempla todos los escenarios para ser elegido presidente, incluso acudir de forma presencial a la sesión de investidura.

"No ha descartado, en ningún momento, presentarse, consciente de los riesgos que asume, y someterse a la investidura presencialmente", ha asegurado.

Puigdemont aseguró ayer que es viable gobernar a distancia desde Bélgica pero no si es "presidiario", de manera que descartó regresar si hay riesgo de acabar preso, aunque apuntó que estudia alegar "inmunidad" como diputado para evitar su detención.

Asimismo, Cuevillas ha planteado sus dudas sobre el viaje que Puigdemont tiene previsto efectuar a Dinamarca para pronunciar el próximo lunes una conferencia, ante el riesgo de que ello comportara una nueva orden de detención europea.

En unas declaraciones al canal autonómico 8tv, el abogado ha apuntado que están estudiando la posibilidad incluso de que no vaya a Copenhague. "Tengo elementos sólidos para creer que Dinamarca no concedería una extradición, pero estamos valorando los 'tempos' porque mientras se tramita una orden de detención podría coincidir con la investidura y Puigdemont no podría decidir libremente si quiere volver o no", ha indicado.

El abogado ha remarcado que su prioridad es "la plena disponibilidad" para los días 29, 30 y 31 de enero, en los que se podría celebrar el debate de investidura en el Parlament.