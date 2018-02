La candidatura de Puigdemont rueda hacia el abismo

Llarena ha citado además como investigados para la segunda mitad de febrero al ex president Artur Mas, a la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel y a la dirigente de ERC Marta Rovira. Y a otras personas imputadas: Mireia Boyá (CUP), Marta Pascal (PDeCat) y Neus Joveras (Asociación de Municipios para la Independencia).

El prófugo alquila un piso de lujo en Waterloo

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha alquilado una mansión de 500 metros cuadrados y por la que se pedía mensualmente 4.400 euros en la localidad belga de Waterloo, situada a unos 30 kilómetros al sur de Bruselas, según informa el periódico belga L'Echo, tras más de tres meses huido de la Justicia española. El alquiler habría sido gestionado a través del empresario Josep Maria Matamala Alsina, amigo de Puigdemont, que habría efectuado los trámites para que el ex president dispusiese de las llaves de la casa con efecto inmediato. El contrato requeriría el pago de dos meses de fianza. La casa dispone de seis habitaciones, tres baños, cocina con todo tipo de equipación, garaje con capacidad para cuatro coches y terraza de 100 metros cuadrados. El jardín cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados, según el rotativo belga, que asegura que, hasta ahora, Puigdemont había alternado su residencia en un hotel de la capital belga con la casa de un amigo independentista flamenco cerca de la ciudad de Amberes. Ahora, según esta información, se alojará en la calle Avocat de Waterloo, la misma calle donde reside su abogado. Según Le Soir, los consellers en el exilio residirían cerca de Puigdemont. El alquiler ha coincidido con el hecho de que a finales del mes pasado, en concreto el día 30, se cumplieron los tres meses de estancia del ex jefe del Govern en Bélgica. Y éste es el plazo máximo de permanencia en el país sin necesidad de pedir la residencia. Ahora tendrá que solicitarla porque si no lo hiciera, existe el riesgo de ser expulsado a la frontera. Entre los requisitos para obtener la residencia, tiene que acreditar que dispone de una dirección fija en Bélgica.