Una cárcel centenaria con presos por delitos menores

Pero mientras el Gobierno de Merkel opta por la cautela y el mutismo, convencido de que el "caso Puigdemont" no dañará las relaciones entre Alemania y España, la oposición y la prensa germana opinan sobre el asunto. Desde la formación postcomunista Die Linke se exige la inmediata liberación del ex mandatario catalán y se califica su detención como una "vergüenza". Los Verdes abogan por que la Unión Europea medie en el conflicto abierto entre Barcelona y Madrid y los liberales del FDP solicitan a Berlín que tome una posición clara en un asunto que "genera grandes problemas políticos".

"A mí no me pregunte", rezaba ayer el titular de una columna del diario muniqués Süddeutsche Zeitung en la que se da cuenta de la incomodidad que la detención en territorio germano del ex presidente catalán ha generado en el Gobierno alemán de Angela Merkel. Los portavoces de los diferentes ministerios esquivan una y otra vez las preguntas que la prensa formula en relación al líder independentista.

AI: "No es un preso de conciencia"

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) aclaró ayer que no considera "presos de conciencia" ni al ex presidente catalán Carles Puigdemont ni al resto de independentistas que se encuentran en prisión preventiva procesados por el plan soberanista en la región. "Amnistía no usa la calificación de presos políticos", explicó el director del organismo en España, Esteban Beltrán. "Lo que utilizamos es la categoría de presos de conciencia, que en este caso no se aplica tampoco, por el momento". Beltrán explicó que esta denominación se aplica a "personas detenidas exclusivamente por sus ideas o por su identidad", una situación que el organismo no ve en el procesamiento o encarcelamiento de líderes independentistas.