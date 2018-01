Un ex consejero de Ruiz-Gallardón niega sobrecostes en la compra de Inassa

Pedro Calvo, ex presidente del Canal de Isabel II y ex consejero del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad, negó ayer ante el juez del caso Lezo que hubiese sobrecostes en la compra de la empresa colombiana Inassa y cargó contra el ex presidente madrileño Ignacio González,al que llamó "supuesto corrupto".

Calvo, que compareció en calidad de investigado en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, negó cualquier sobrecoste e irregularidad en la adquisición del 75% de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares en 2001. Algo que contrasta con lo que sostiene el juez Manuel García Castellón, que cree que pudo existir "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador".