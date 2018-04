El 155 cumple seis meses en vigor

En su balance, detalló que en medio año se han celebrado 25 Consejos de Ministros que han tomado más de 220 acuerdos concretos que "han permitido garantizar el normal funcionamiento de la Generalitat". Y es que el mandatario confesó que la "primera sorpresa" que se llevó el Gobierno y él mismo cuando empezó la aplicación del 155 fue "comprobar la parálisis en la que había entrado en el anterior Govern de la Generalitat". Una "parálisis parcial, no total", matizó, pero que suponía que en departamentos como Salud, Justicia, Trabajo o Bienestar Social, el número de acuerdos tomados por el Consejo Ejecutivo del anterior Govern respecto a estas consejerías había disminuido "entre el 30 % y el 40 % de promedio en relación al año anterior".

Un levantamiento de las medidas del 155 que, una vez constituido ese nuevo Ejecutivo catalán, Millo reiteró que será "automático". "Eso no se puede cuestionar. Y quien dude o plantee sombras de dudas es por mala fe o ignorancia", advirtió.

"Con el 155 Cataluña funciona mejor". Éste es el balance del Gobierno de los seis meses de intervención de la Generalitat a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permanecerá en vigor mientras no se constituya un Govern viable, momento en el que se levantará "automáticamente", según el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. "Se cumplen seis meses y constatamos que con el artículo 155 Cataluña funciona mejor porque el Gobierno se dedica a atender las necesidades de la ciudadanía y los servicios públicos funcionan con total normalidad, se pagan las deudas con normalidad y se garantizan los derechos y libertades de todos", aseveró Millo.

Diplocat pagó a tres observadores internacionales por el 1-O

La cuenta que tenía el Diplocat en Caixabank refleja al menos cuatro pagos directos a tres observadores internacionales que acudieron a Cataluña para el referéndum ilegal de independencia del pasado uno de octubre. Se trata de Michael Grange, Anne Grandvoineet Serafini -acreditados ambos por la Sindicatura electoral para el 1-O- y Samuel Cunningham, del que hay datos en la investigación del vuelo y la estancia en Tarragona. Los pagos a estos tres observadores suman 16.453 euros. No obstante, según el extracto de la cuenta, al que accedió Europa Press, el mismo día 16 de agosto salieron seis transferencias internacionales de las que al menos cinco fueron para expertos en observación electoral. Estas transferencias se realizaron desde una cuenta del Diplocat en La Caixa, y son distintas de las dos que realizó la Delegación de Cataluña en Bruselas desde una cuenta del BBVA a la empresa holandesa con sede en La Haya The Hague Centre for Strategic Studies, que sumaron 119.700 euros. Estas últimas estaban enmarcadas en un contrato de asesoramiento por un importe de 177.065 euros, con lo que faltaría un pago por ejecutar de 47.365 euros.