El director de la DGT rectifica y dice que "no fue culpa exclusiva de los conductores"

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, matizó ayer sus palabras en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de los advertencias de circular con la nevada que provocó el colapso de la AP-6 para decir ahora que "no fue culpa exclusiva de los conductores" sino una circunstancia más.

En declaraciones en diversas cadenas de radio, el máximo responsable de la DGT pidió disculpas "por los fallos que se han podido cometer", pero subrayó que la responsabilidad de lo sucedido es de la empresa concesionaria.

Serrano insistió en la Cope en que los conductores tenían la "suficiente información" de las advertencias de nevada desde el viernes por la mañana. No obstante, tanto en esta emisora como en Onda Cero y la Cadena Ser, el director de Tráfico aclaró que en sus declaraciones del domingo no señalaban únicamente a los conductores como responsables. "No fue culpa exclusiva de los conductores, quiero matizar mis palabras, fue una circunstancia más de las muchas que se dieron". Entre ellas, subrayó la "nevada excepcional" que cayó el día 6 unida a la operación retorno de vacaciones de Navidad.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, exigió ayer al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que destituya al director general de la DGT por su "nefasta" gestión y aconsejó al titular de Interior que "vaya al Congreso con el cese del director de la DGT debajo del brazo si quiere tener un mínimo de credibilidad".

El dirigente socialista acusó a Gregorio Serrano de haber "inducido a confusión" a los conductores con sus recomendaciones desde Twitter y criticó que haya gestionado esta crisis desde Sevilla, "quizá desde el palco del Sánchez-Pizjuán", afirmó.