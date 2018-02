Felipe VI aseguró ayer que "no todo está escrito en la Constitución" y que, al margen de las funciones que ésta le atribuye al Jefe del Estado, el perfil personal de cada Rey es el que "va marcando parte de su reinado". Don Felipe hizo esta reflexión ante los 21 niños ganadores de la 36 edición del concurso¿Qué es un Rey para ti?, que tiene como fin acercar la figura del Monarca y de la Corona a los escolares. Al final del acto celebrado en el Palacio del Pardo, Felipe VI tomó la palabra ante los alumnos para hacerles ver la importancia de que cada uno de ellos sepa encontrar su camino, no sólo a partir de lo que le enseñan, sino de lo que quieren hacer en la vida. "No todo está escrito en la Constitución. Cada rey o cada reina también imprime su personalidad dentro de ese marco que es la norma y las costumbres que tenemos. Hay un perfil personal, las iniciativas personales, y eso es lo que al final va marcando parte del reinado".