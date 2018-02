La española Clara Martínez es la primera mujer al frente del Gabinete de Juncker

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, nombró ayer a la española Clara Martínez Alberola jefa de su gabinete, lo que la convierte en la primera española y la primera mujer que ocupa ese cargo.

Hasta ahora Martínez Alberola era adjunta de su predecesor en el puesto, Martin Selmayr, que será el nuevo secretario general de la institución.

"He querido nombrarla, y es mi decisión, no del colegio (de comisarios), porque a lo largo de los dos años y medio que estoy aquí he podido observar que tiene un conocimiento de los asuntos comunitarios que supera lo ordinario", dijo ayer en rueda de prensa Juncker, quien añadió que está satisfecho de que Martínez Alberola vaya a ser su jefa de gabinete a partir previsiblemente del próximo 1 de marzo.

"Hasta ahora los presidentes de la CE han tenido 19 jefes gabinete, ninguna mujer. Es la primera vez que una persona española es jefe de gabinete del prensa y la primera mujer", subrayó Juncker, quien valoró que la elegida haya aceptado y que los comisarios hayan aplaudido el nombramiento.

Martínez Alberola (Valencia, 1963) es licenciada en Derecho y trabaja en la CE desde 1991, donde ha ocupado diversos cargos en la dirección general de Mercado Interior e Industria o en el área farmacéutica. En 2005, entró en el gabinete del ex presidente de la CE José Manuel Durao Barroso y en 2012 se convirtió en su asesora. En 2014, fue nombrada jefa adjunta del gabinete de Juncker. Habla con fluidez inglés, francés e italiano.