La capacidad de sorpresa tiene límites, pero los puigdemoníacos -como diría Alsina- los han sobrepasado largamente. Por el engaño sistemático, por el sometimiento a un líder convertido en un personaje ególatra y ridículo, por su empeño en nombrar un Gobierno que no puede ser nombrado porque en un par de meses llegarán condenas de inhabilitación y, poco después, condenas de prisión, y por su obcecación en bloquear cualquier iniciativa de gobierno que no pase por lo que marque la sagrada voluntad de Puigdemont. Lo que dice poco de quienes consideran sagrada esa voluntad.

Cada día que pasa el ex presidente empeora el anterior. Con propuestas de imposible cumplimiento, con la imposición de condiciones que humillan a quienes deben convertirse en sus socios de gobierno, y con su obsesión por seguir marcando el paso desde Bruselas. Nadie se atreve a plantar cara al iluminado que se fugó a Bélgica y que pretende seguir siendo presidente desde allá.

Las investigaciones sobre la trama independentista son un auténtico escándalo. Por el tono de las conversaciones que analiza la Policía Judicial, los problemas de los catalanes les importaban poco. O nada. Su objetivo era alcanzar la república independiente de Cataluña a cualquier precio. Pero eso sí, ante el juez no asumieron las consecuencias de sus decisiones políticas.

Se da por seguro que hay acuerdo, que no hay acuerdo, que el candidato a la presidencia es Jordi Sánchez. No, es Turull. No, es Artadi. No, es Puigdemont, que será investido en un acto en Bruselas para mandar sobre el presidente que se elija en el Parlament. ERC se ha hecho con la radiotelevisión pública. No, el PDeCAT quiere que sea para ellos. Junqueras se rebela. Junqueras cede. Artadi, según Junts, es una traidora. No, es según el PDeCAT, pero traidora en cualquier caso... etcétera , etcétera, etcétera.

Sigue el espectáculo.