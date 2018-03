El eurodiputado de Podemos Urbán recibe amenazas de muerte en el Valle de los Caídos

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán avanzó ayer que iba a presentar en la comisaría del Congreso una denuncia por amenazas contra una persona que le increpó con el gesto de "te voy a cortar el cuello" durante una visita al Valle de los Caídos con un grupo de miembros del Parlamento Europeo.

En rueda de prensa en el Congreso, Urbán relató que "al parecer" el abad del Monasterio del Valle de los Caídos "ha llamado a acudir a misa ante la llegada de ocho peligrosos eurodiputados", lo que también sorprendió al personal de Patrimonio con quien habían organizado la visita, y que reconoció que normalmente no hay tanta asistencia a los servicios religiosos.

No obstante, los eurodiputados que participaban en esta visita organizada por el grupo de trabajo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo intentaron no entorpecer la misa y adelantaron su programa, lo que no impidió que a su salida recibieran "insultos y amenazas", incluso "de muerte", según el relato de Urbán, que iba acompañado de su padre. "Que esto pase en pleno siglo XXI en Madrid cuanto menos choca", exclamó el eurodiputado de Podemos.

La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao trasladó la solidaridad de todo el grupo de trabajo con Urbán por haber sufrido estas amenazas y anunció que pondrán los hechos en conocimiento del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Otro de los eurodiputados que participó en la visita, José Couso (IU), contó que aunque el grupo de parlamentarios no había entorpecido ni impedido ninguna actividad, hubo un momento tenso cuando fueron insultados e increpados por un grupo de personas que se dirigieron a él como "asaltacapillas".