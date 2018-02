Los familiares de los políticos presos niegan que Iceta los haya llamado

El líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró ayer que se reunió con familiares de dirigentes independentistas en prisión, aunque lo hizo "sin llamar a la prensa", y se mostró partidario del acercamiento de los encarcelados a prisiones catalanas por una cuestión de "humanidad". En declaraciones a RAC1, Iceta fue preguntado sobre el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, arropara el miércoles a las esposas de los políticos independentistas en prisión preventiva por el procés y tras la declaración unilateral de independencia, en una recepción a la que no acudió el PSC para no avalar la "propaganda" secesionista.

"No me gusta decir lo que hago porque puede parecer que lo hago por lucir, pero he estado con familias de estos presos, pero no he llamado a la prensa. No diré más", afirmó Iceta.

Sin embargo, la esposa del ex conseller Raül Romeva, Diana Riba, desmintió en esa emisora al líder del PSC. Llamó en nombre de la Asociación Catalana de Derechos Civiles, entidad que agrupa a los familiares de los presos y de los fugados. "Iceta no se ha puesto en contacto directamente con ningún familiar ni con ningún abogado ni con los consellers que salieron de la prisión", zanjó.