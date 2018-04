El independentismo se desploma

Los partidarios de un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de alcanzar la independencia cayó, entre finales de diciembre y durante el mes de enero de este año, al 36,4% en Cataluña, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta postelectoral de Cataluña, elaborada a partir de 2.450 entrevistas realizadas entre el 28 de diciembre de 2017 y el 25 de enero de 2018, fue publicada ayer por el CIS, justo cuando se cumplieron seis meses desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución.

Si en el anterior sondeo preelectoral del CIS, previo a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, quienes defendían reconocer a las autonomías la capacidad de convertirse en un Estado independiente sumaban el 44%, ahora ese porcentaje ha pasado a ser el 36,4%, 7,5 puntos menos. Sigue siendo aún el porcentaje más alto, seguido de quienes abogan por un Estado que permita "mayor autonomía que en la actualidad", un 25,9%, también por debajo del 29,7% registrado antes del 21-D.

A continuación se sitúan los partidarios de un Estado de las autonomías "como en la actualidad", con un 23,8%, porcentaje significativamente superior al 12,4% de unos meses atrás. En cambio, quienes proponen "menor autonomía" para las comunidades caen del 5% al 2,6%, mientras los que defienden un Estado "sin autonomías" suben ligeramente hasta un 6,6%.

En cuanto a la identificación nacional de los encuestados, un 38,2% se siente "tan español como catalán", por debajo del 43,8% registrado en el anterior sondeo. Los que se sienten "más catalanes que españoles" se mantienen en un 24,4%, mientras que quienes dicen sentirse "únicamente catalanes" representan el 22,7%, ligeramente por encima del 21,5% de unos meses atrás.

Los partidos independentistas han rebajado el tono después de que el jueves el Consejo de Garantías Estatutarias no avalara la elección a distancia de Puigdemont y de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera su candidatura a la Presidencia de la Generalitat al admitir a trámite la impugnación del Gobierno.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, descartó ayer forzar a la Mesa del Parlament que preside Roger Torrent (ERC) a la desobediencia con tal de investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, a la vez que censuró las "amenazas" del Estado, que cree que "no llevan a ninguna parte". No coincide con la opinión de Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona y líder del PDeCAT en el Ayuntamiento, que puso en duda que Puigdemont vaya a ser investido.

Pese a estas circunstancias, el portavoz adjunto de JxCat indicó que no renuncian a investir a Puigdemont, aunque admitió que el grupo deberá analizar a fondo las repercusiones que puede tener la decisión del TC antes de decidir los futuros pasos, cuando queda menos de un mes para que termine el plazo máximo del 22 de mayo para escoger a un presidente de la Generalitat.

Precisamente en el sondeo del CIS, Oriol Junqueras, líder de ERC que está encarcelado, es el dirigente mejor valorado por los catalanes y el único que logra un aprobado, con un 5,2 sobre 10.