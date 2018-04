La juez cita como investigada a Rommy Arce por los sucesos de Lavapiés, pero no a Monedero

El Juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha citado a declarar el 4 de mayo como investigada a la concejal de la capital Rommy Arce por un delito de injurias y calumnias derivado de sus críticas a la Policía por la muerte de un mantero en Lavapiés, aunque no admite la querella contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Así consta en un auto fechado el día 13 de la titular del juzgado que aúna las tres querellas interpuestas por sindicatos y asociaciones policiales por los mensajes publicados y las declaraciones de varios políticos y representantes de manteros en los que se vinculaba la muerte de Mame Mbaye, que falleció por un infarto el 15 de marzo pasado en Lavapiés, con una persecución policial.

La jueza admite a trámite la querella de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y de la Unión de Policía Municipal (UPM) y determina que, como defendía la primera, se investigue por un delito de injurias y calumnias con publicidad a Rommy Arce, al portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye, y a cuatro ciudadanos más, aún sin identificar.

A Rommy Arce y a Malick Gueye los cita para el 4 de mayo a las 10:30 horas.

Por el contrario, la jueza no admite la querella por estos mismos hechos contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ni contra el Partido Comunista de Madrid ni Izquierda Unida de Madrid.

La magistrada María Dolores Baeza Trujillo explica que los hechos en los que se funda las querellas presentadas por UPM y AMPU "son los mismos, si bien cada una de las partes querellantes realizan una diferente calificación jurídica penal de tales hechos", por lo que ambas querellas deben ser tramitadas conjuntamente.

Entiende que los hechos denunciados no pueden ser calificados como delito de odio, como propone UPM, ya que "entre estas minorías o grupos vulnerables no cabe encuadrar a la Policía Municipal de Madrid, por lo que dicho cuerpo policial no puede ser sujeto pasivo del delito mencionado".

Determina también que no procede admitir la querella contra Juan Carlos Monedero, el Partido Comunista de Madrid e Izquierda Unida de Madrid "al no revestir carácter penal" las afirmaciones que vertieron en redes sociales, que en su opinión suponen "una crítica de matiz político" publicada "en momentos en los cuales existía confusión respecto a las circunstancias del fallecimiento", y en las que los querellados exigían una investigación de lo ocurrido.

La magistrada ordena a la Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados que practique las diligencias necesarias para identificar a los otros querellados que vertieron mensajes presuntamente injuriosos en redes sociales.

El Juzgado de Instrucción 12 de Madrid aúna las tres querellas interpuestas por UPM, AMPU y el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM).

UPM se querelló el pasado 19 de marzo contra la edil Rommy Arce, Juan Carlos Monedero y el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros, Malick Gueye, por un presunto delito de incitación al odio.

A continuación CPPM presentó querella por delito de odio contra Rommy Arce y luego AMPU lo hizo por injurias y calumnias contra Rommy Arce, Malick Gueye y contra Izquierda Unida, el Partido Comunista de Madrid, Iniciativa Comunista y cuatro personas más.