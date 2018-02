El juez no cita a Cifuentes por los "intereses espurios" de Granados

El juez Manuel García Castellón reafirmó el pasado lunes su rechazo a la pretensión del ex dirigente del PP de Madrid Francisco Granados de citar como investigados en el caso Púnica a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El juez de la Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado por Granados -supuesto cabecilla de la trama Púnica- contra su decisión previa de no citar a esos dirigentes en un auto fechado el 12 de febrero, el mismo día en el que el ex secretario general del PP madrileño y ex consejero regional declaró ante el magistrado.

García Castellón se reafirma y no llamará tampoco a declarar a Aguirre por Púnica

Granados pidió en octubre la imputación de los tres últimos presidentes madrileños por su implicación en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las campañas regionales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. En su declaración del lunes, volvió a implicar a los tres en la presuntas irregularidades.

La cuestión es que, coincidiendo con ese testimonio, el magistrado dictó un auto en el que rechaza de nuevo las pretensiones de Granados, como hizo el pasado 5 de diciembre. García Castellón recordó que el juez debe tratar de evitar "que se practiquen diligencias que respondan a intereses espurios" y rechazó de plano que se haya causado indefensión al recurrente.