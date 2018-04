La mujer de Puigdemont lo visita en prisión

El ex presidente de la Generalitat catalana Carlos Puigdemont recibió ayer el respaldo de su entorno en la cárcel de Neumünster, mientras la Justicia alemana examina su extradición por rebelión y malversación de fondos públicos. El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, la esposa del líder independentista, Marcela Topor, el empresario Josep Maria Matamala (ambos en la imagen) y el eurodiputado Ivo Vajgl, ex ministro de Exteriores esloveno, visitaron durante casi seis horas, en total, al ex jefe del Govern. La reunión con Costa era la primera de rango político después de que la Cámara catalana aceptara la delegación de voto de Puigdemont para una eventual investidura; en ella, según explicó el diputado de JxCat, el ex presidente le transmitió su confianza en la justicia alemana. "El presidente Puigdemont no renunciará ni dará un paso atrás", insistió el diputado, quien dijo haberle visto "muy entero y determinado".