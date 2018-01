Habrá un plan B a Puigdemont

este jueves saltó a la palestra una nueva diferencia estratégica entre Puigdemont y el que fuera su vicepresident, Oriol Junqueras, cuya defensa ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que le permita salir de prisión para acudir a los plenos del Parlament, alegando que todos los diputados tienen "el deber de asistir" a los mismos y que "su voto es indelegable". No piensa lo mismo su antiguo jefe. Puigdemont y los ex consellers y electos de JxCat Clara Ponsatí y Lluís Puig (también prófugos en Bélgica) presentaron este jueves a la nueva Mesa del Parlament la petición de delegar el voto.

Torrent no aclara si va a apoyar la vía telemática

PSC, Catalunya en Comú-Podem y PPC son los primeros grupos de la oposición que se han reunido con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y han rechazado investir presidente a Carles Puigdemont. Tras tomar posesión el miércoles del cargo, Torrent abrió ayer la ronda de consultas con los representantes de esas tres formaciones y dejó para hoy a los tres primeros grupos de la Cámara: Ciudadanos, Junts per Catalunya y ERC. El nuevo presidente de la Cámara asumió ayer el reto de "trabajar para recuperar la normalidad institucional" y pidió a los grupos que garanticen la máxima paridad de género en las comisiones parlamentarias. Sobre si admitiría una investidura telemática, no soltó ayer prensa: "No entraré en casuísticas ni posibilidades. Le corresponde valorarlo a la Mesa del Parlament y no entraré a valorar situaciones hipotéticas", dijo Torrent.