La oposición tilda al PP de "mafia" y "estercolero"

Los partidos de la oposición lanzaron un sinfín de dardos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, apuntando a la diana del PP por la corrupción presente en la Comunidad de Madrid. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tildó ayer de "mafia" al PP "por la metodología que ha empleado para hacer dimitir a Cristina Cifuentes", y lamenta que su forma de hacer política "haya convertido a la Comunidad de Madrid en un estercolero".

Puente explicó que "lo grave no es que robe en un supermercado, que lo es, sino que lo hayan ocultado durante tanto tiempo y hayan permitido a esta persona ser delegada del Gobierno en Madrid y presidenta de la Comunidad, para filtrarlo ahora y empujarla a dimitir".

El secretario general socialista, Pedro Sánchez, reprochó al líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, que no "haya tenido ni un minuto" para reunirse con él y hablar sobre la regeneración de las instituciones de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. "Me sorprende que Rivera no haya tenido ni un minuto para hablar de la posibilidad de regenerar las instituciones de Madrid", escribió Sánchez en Twitter horas después de pedir públicamente a Rivera una reunión para hablar sobre la situación de Madrid. El líder socialista acusó a Rivera de "dedicar todo su esfuerzo" a sostener en las instituciones de Madrid a "un PP corrompido hasta la médula".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también arremetió contra el líder de C's por "trabajar a favor del PP", "sostener a la mafia" y ser el aliado y "soporte imprescindible de la corrupción en España". "El mejor aliado de los mafiosos para seguir gobernando se llama Albert Rivera", dijo.

La portavoz de la formación morada, Irene Montero, también fue contundente contra el partido naranja al calificar de "vergonzoso" que Rivera "pretenda hacernos creer que hay alguien limpio dentro del PP". Según Montero, Cristina Cifuentes "ha caído por fuego amigo" después de haber tenido la "desvergüenza de aferrarse a su sillón durante semanas" y a pesar del caso Lezo y de "inventarse un máster". A su juicio, a su juicio, "las cloacas del PP están a pleno rendimiento".