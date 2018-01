El 'pequeño Nicolás' vuelve al banquillo por una querella del CNI

El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid juzga el próximo miércoles a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por la querella que le interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras asegurar que esta organismo lo había espiado ilegalmente.

Se trata de la segunda vez que se celebra este juicio contra Gómez Iglesias, que ya fue condenado en 2016 a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias y absuelto de injurias, si bien recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó repetir el juicio por no incluirse la declaración en el plenario del ex comisario Eugenio Pino, cuyo testimonio no fue aceptado.

El CNI se querelló contra el joven por un delito de injurias y calumnias a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las declaraciones que hizo en sendas entrevistas en el diario El Mundo y en el programa Un tiempo nuevo en Telecinco

Los días 22 y 23 de noviembre de 2014, el pequeño Nicolás (que había sido detenido el 14 de octubre de ese mismo año), dijo en varias entrevistas que le habían avisado de que su teléfono había sido pinchado por el CNI ilegalmente y que le constaba que ese organismo utilizaba esas prácticas con otras personas cuando "alguien representa un problema para personalidades del Estado".