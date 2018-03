El 'Parlament' rechaza la destitución "ilegal" de Puigdemont y avala el 1-O

Además de la resolución independentista, el Parlament ha aprobado, con los votos en contra de Cs y PPC, una iniciativa de los comunes en defensa del modelo de escuela en catalán, que además establece que no se puede destinar dinero público a aquellos modelos educativos que segregan por sexo.

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmado que no hay "restitución posible" del Govern cesado y ha criticado que el independentismo esté hablando de "debates legitimistas".

Fuentes próximas al presidente del Parlament, Roger Torrent, han argumentado que no era necesario que la Mesa se pronunciara sobre la admisión a trámite de las enmiendas transaccionales, pactadas entre JxCat y la CUP y que han sido aprobadas en el pleno. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos han subrayado que la Mesa "tiene que calificar o inadmitir cualquier texto " parlamentario, por lo que a su juicio lo que intenta Torrent es "eludir" una eventual responsabilidad penal al no aclarar si han admitido estas enmiendas.

Desde el 17 de enero, día en que se constituyó el Parlament surgido de las urnas el 21D, no se reunía el pleno, y en la sesión se ha vuelto a visualizar la fractura entre los bloques independentista y constitucionalista.

Rajoy ve "demencial" el acuerdo JxCat-ERC-CUP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que le parece "demencial" la propuesta de resolución acordada por JxCat, ERC y la CUP que pretende legitimar a Carles Puigdemont como candidato a la reelección y ha advertido de que mientras los independentistas no cumplan su obligación, no habrá normalidad en Cataluña.

En una entrevista en Tele 5, el jefe del Ejecutivo reclamó que se elija a un presidente de la Generalitat que esté en España, no esté en la cárcel, no tenga problemas con la Justicia y cumpla la Ley como lo hacen el resto de los ciudadanos. "Lo demás, francamente es una broma", apostilló.

Para Mariano Rajoy es "disparatada" esa propuesta aunque los cargos sean simbólicos y ha advertido a los independentistas de que si no cumplen con su obligación no se volverá a una situación de normalidad. En este contexto ha recordado que el Gobierno sigue gestionando Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución y que los funcionarios cumplen con sus obligaciones, el presupuesto se gasta normalmente y se paga a proveedores y se hace frente a los vencimientos de la deuda. Pero insistió en que es verdad que esto no es una "situación de normalidad".