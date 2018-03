La ex jefa de prensa de Camps señala a Costa: "Todo pasaba por él"

Nuria Romeral, ex jefa de prensa del ex presidente valenciano Francisco Camps testificó ayer en el juicio del caso Gürtel que en 2007 y 2008 en el PP valenciano "todo pasaba por Ricardo Costa", ex secretario general regional de la formación y uno de los acusados. La Audiencia Nacional reanudó la vista de la causa seguida contra 19 acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos en B y facturas falsas de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunidad valenciana para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Romeral, que en 2007 era jefa de prensa de Camps, aseguró que conoce al acusado Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, pero sólo de verlo en actos del partido y hablar ocasionalmente con él de cuestiones como el montaje de las vallas publicitarias. Aclaró que ella no despachaba en el día a día de los actos electorales de Camps con Pérez sino con Ricardo Costa. No obstante, comentó: "Ricardo Costa es un hombre supertrabajador, muy responsable y todo pasaba por él en el partido".