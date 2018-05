El ex presidente de la CAM admite un cobro irregular de 600.000 euros

El ex presidente de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo se declaró ayer culpable del cobro irregular de 600.000 euros en la sociedad Tinser Cartera SL, mientras que los otros 20 acusados -el ex director general Roberto López Abad y 19 ex consejeros de la entidad- negaron los hechos.

El tribunal rechazó suspender la vista oral, como habían pedido la mayoría de los abogados defensores, por la falta de las actas de las reuniones de la comisión de retribuciones y del Consejo de Administración de la CAM entre 2004 y 2011. Los magistrados explicaron que esa documentación había sido solicitada al Supremo, que está examinando los recursos de los condenados en otro de los procesos que afectan a la antigua cúpula de la CAM.