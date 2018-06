La primeras palabras de los ministros tras jurar su cargo

Màxim Huerta: "No me gusta practicar deporte, pero eso no significa nada"

El nuevo ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, dijo al tomar posesión de su cargo que "no significa nada" que no le guste "practicar deporte", porque va a "apoyar al deporte y a los deportistas, que son héroes y heroínas".

"No soy una persona deportista. Lo digo por lo que ha salido", comentó el ministro en referencia a un tuit que escribió hace ocho años, en el que aludía a su "odio" por el deporte y criticaba que se "sobrevalorase lo físico".

"No me gusta practicar deporte, pero el deporte sí", añadió. "Tenemos que estar orgullosos de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlo", dijo el ministro, quien celebró que la cultura recupere un ministerio propio y que este incluya el deporte.

Al referirse a que la cultura son las películas que hemos visto o los libros que hemos leído, Huerta señaló que también es "la fiesta y el aplauso en el estadio". El ministro escribió un tuit unos minutos después de prometer su cargo ante el rey Felipe VI en el que se comprometió a "mimar y amar" el deporte.

Calviño, "muy ilusionada" de ser parte de un Gobierno "estelar"

La nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se ha mostrado este jueves "muy ilusionada" de formar parte de un equipo de Gobierno "absolutamente estelar", así como "muy tranquila" al ocupar su nuevo puesto, y ha dicho que desde Economía tendrá que hacer frente a "muchos desafíos" y "trabajar mucho", y que se podrán hacer "grandes cosas".

Durante su intervención en el traspaso de las carteras ministeriales de Economía y Empresa; Industria Comercio y Turismo; y Ciencia, Innovación y Universidades, celebrada en el Ministerio de Economía, Calviño se ha mostrado "muy ilusionada" de formar parte de un equipo "absolutamente estelar" y ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado una agenda "modernizadora, feminista y europeísta".

"En este tipo de circunstancias uno no puede estar de lado, sino ahí impulsando el proyecto", ha apostillado Calviño, quien, tras unos días de "absoluto torbellino", ha expresado su emoción de regresar al Ministerio de Economía tras 12 años en Bruselas, porque significa "volver a casa".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a su familia, porque "sin ellos no estaría aquí", en concreto a sus padres, a sus hijos y a su marido, presentes en el acto de toma de posesión, de los que ha valorado que "se han echado la manta a la cabeza" y le han apoyado en la "nueva aventura" en España.

Robles al asumir Defensa: "Con la Constitución todo, pero fuera de ella nada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido al asumir el cargo que dentro de la Constitución "todo" cabe con "diálogo y tolerancia", pero que fuera de ella, "nada" es posible. Robles ha trasladado este mensaje en su toma de posesión en el acto celebrado en la sede del ministerio después de recibir la cartera de manos de María Dolores de Cospedal, quien le ha deseado "toda la suerte del mundo".

La nueva ministra ha mostrado su "orgullo" por el papel que las Fuerzas Armadas (FAS) desempeñan en la defensa del marco de convivencia que es la Carta Magna.

"No hay Estado de derecho si no hay Constitución. Con la Constitución, todo, diálogo y tolerancia. Fuera de la Constitución, nada, y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen porque tienen esa misión de la defensa del ordenamiento constitucional", ha asegurado ante la cúpula militar, en alusión al desafío independentista en Cataluña.

Robles se ha mostrado hoy partidaria de trabajar con "una línea de continuidad" al frente del departamento al asegurar que las Fuerzas Armadas han de ser un asunto de Estado en el que "no puede haber posiciones partidarias"

Batet apuesta por dialogar y recuperar la palabra, especialmente con Cataluña

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tomado posesión de su cargo con la promesa de que uno de sus objetivos será "recuperar la palabra" con todas las comunidades, especialmente con Cataluña, y "escuchar, dialogar y consensuar".

Batet, que al terminar su intervención ha pronunciado unas palabras en catalán de agradecimiento a su madre y a sus hijas, ha hecho esta declaración de intenciones en el acto de traspaso de carteras celebrado en la sede del Ministerio, en presencia de la hasta ahora titular de Administraciones Territoriales y exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La ministra ha utilizado las palabras ya empleadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para destacar que su trabajo se guiará por el diálogo porque "la recuperaión de la palabra, con Cataluña especialmente, pero con todas la comunidades, es imprescindible".

Dolores Delgado: "Voy a intentar ser una ministra de trinchera"

La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha definido como una "fiscal de trinchera" y ha asegurado que va a intentar ser también "ministra de trinchera" para vivir pegada a la realidad y escuchar a todos y pensar antes de tomar cualquier tipo de iniciativa.

"Yo que hablaba de terrorismo exprés he acabado siendo una ministra exprés", ha bromeado la nueva titular de Justicia en un encuentro informal con periodistas después de tomar posesión de su cargo, recordando los años que ha dedicado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo yihadista.

La ya ministra ha relatado que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la llamó personalmente para ofrecerle el cargo tras haber mantenido una reunión anterior, algo que le llenó de "orgullo" y también le dio "vértigo", "que no miedo".

Se considera una técnica, no política, y es consciente de los retos, pero como le ha dicho el ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena, al que conoció al unirse al inicio de su carrera a la Unión Progresista de Fiscales (UPF): "Te has tirado al agua más fría y más profunda, pero ahí es donde se encuentran los tesoros".

Marlaska defiende un ministerio "de Estado" en conexión con Europa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el departamento del que se hace cargo desde es un ministerio "de Estado", que conforman todos los españoles y en el que trabajará con respeto a la Constitución y para generar una "conexión con Europa".

Así lo ha dicho Marlaska en su toma de posesión arropado por el exministro del Interior y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y por los altos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

También han acudido al acto numerosos trabajadores de la Audiencia Nacional, tribunal en el que estuvo la mayor parte de su carrera como juez, como el fiscal jefe de tribunal, Jesús Alonso, los magistrados Alfonso Guevara y Fermín Echarri y el exjuez de este tribunal Pablo Ruz.

Tras la cesión de la cartera de su ya antecesor Juan Ignacio Zoido, que le ha deseado "muchísima suerte", el juez Marlaska ha destacado que el Ministerio del Interior "somos todos" y que "vamos a trabajar para generar lo que la Constitución nos exige, generar un Estado de derecho, generar las condiciones para que todos, seamos como seamos, dentro de la diversidad, podamos ejercitar nuestros derechos y libertades y desarrollarnos cada uno como somos".

El ministro ha considerado "un lujo" poder trabajar coordinando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, así como a Protección Civil, Tráfico e Instituciones Penitenciarias, pero se ha mostrado cauto con su línea de gobierno.

Calvo promete ser una jueza implacable de sí misma para estar a la altura

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha prometido ser una "jueza implacable" de sí misma para "estar a la altura" de la cartera que ha recibido de manos de la vicepresidenta saliente, Soraya Sáenz de Santamaría.

En un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, Calvo se ha dirigido a Sáenz de Santamaría para recordar que trabajó junto a ella "en algunas cuestiones delicadas" -ambas negociaron en nombre del PP y del PSOE la aplicación del artículo 155 en Cataluña- y expresar su "altísima estima personal e intelectual".

La vicepresidenta se ha comprometido a realizar un trabajo constante, con "rigor" y "pasión" para el que ha marcado como su gran objetivo: acabar con las desigualdades y "construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres".

Borrell: "España debe contribuir para superar la crisis de confianza de la UE"

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que España debe "contribuir decisivamente" a superar la "crisis de confianza" que sufre la Unión Europea y ser parte de las "mayorías de avance" en este empeño.

En su intervención tras recibir la cartera de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación de manos de su antecesor en el cargo, Alfonso Dastis, Borrell ha planteado, además, que en estos momentos España se enfrenta al "mayor problema que se puede enfrentar un país: la integridad territorial".

El nuevo ministro ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la confianza depositada en él; ha pedido el apoyo y colaboración de todos los integrantes del Ministerio; y ha asegurado que el éxito de un ministro es saber rodearse de un buen equipo y apoyarse en funcionarios "capaces, leales y neutrales".

La ministra Isabel Celaá asume la cartera apelando al "diálogo" porque "la educación es más que las ideologías"

La nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha recibido este jueves la cartera en manos de su predecesor, Íñigo Méndez de Vigo, apelando al "diálogo" porque "la educación es más que las ideologías", ha dicho durante su primer discurso en la sede del Ministerio en Madrid.

"Tenemos miradas distintas, pero tenemos que hacer el esfuerzo por dirigirlas hacia la misma dirección. Necesitamos el diálogo en la convicción de que la educación es el eje del cambio, de todo cambio, del personal y del social", ha defendido Celaá ante la presencia del anterior ministro, al que ha agradecido el "trabajo realizado" durante su etapa al frente de Educación.

"Creo adivinar que ni el que cede el testigo se libera del todo ni quien lo recibe percibe el peso extraordinario de la nueva carga", ha afirmado la que fuera consejera del País Vasco, que en su discurso ha defendido la educación como herramienta de transformación "inclusiva" y "respetuosa" con las lenguas cooficiales, que considera "signo de muestra de la personalidad diversa de España", y ha dicho asumir el cargo "con sencillez y mucho honor".

"No es poca cosa ser ministro o ministra de España", ha asegurado Celaá ante la presencia de cargos y trabajadores del Ministerio, en un acto en el que ha estado acompañada de sus hijas. También del ex lehendakari socialista Patxi López, de la líder de los socialistas vascos Idoia Mendia, y de la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, entre otras personalidades, y por el que ha aparecido de forma fugaz el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, provocando el murmullo de los asistentes.

Montero promete "estabilidad y transparencia" en las cuentas públicas

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido, en su toma de posesión, "estabilidad, acompañamiento y transparencia en las cuentas públicas" y ha garantizado que comenzará de inmediato a trabajar "sin perder un minuto" porque "los tiempos apremian".

En el transcurso del acto y tras el tradicional traspaso de cartera, Montero ha hecho un guiño al ministro saliente, Cristóbal Montoro, a quien ha dicho que siempre será "bienvenido" en el Ministerio porque "forma parte de esta casa". "Al menos hasta que yo coja el conjunto de las tareas y de los temas", ha precisado.

La ministra ha asegurado que "a la mayor brevedad" su equipo se pondrán en marcha pero "con reflexión y determinación de prioridades y pensando siempre en los ciudadanos y en las necesidades que más le preocupan". "Empezamos esta andadura con paso firme, con alegría, con orgullo y con responsabilidad" ha señalado la nueva titular de Hacienda, quien se ha mostrado "conocedora" del difícil momento que atraviesa el país.

En este sentido, ha hecho un expreso reconocimiento a Montoro y a su equipo "por su enorme profesionalidad" y por ser "la gran maquinaria que sostiene al Ministerio de Hacienda", en "estos años tan duros". También ha alabado la tarea de su equipo en la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que ha garantizado que "hasta el último euro" del presupuesto "tenga resultados".

"No soy nada sin mi equipo, hombres y mujeres que se dejan la piel para que el último euro de las cuentas tenga rendimiento ante los ciudadanos" ha añadido. Montero también ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y en especial para sus hijas que son "las grandes sufridoras" pero que le impulsan a abordar compromisos "cada vez de mayor envergadura".

Reyes Maroto asume la cartera de Industria con voluntad de diálogo y consenso

Reyes Maroto ha tomado posesión como ministra de Industria, Comercio y Turismo con la voluntad de afrontar los retos de esta cartera con "escucha, diálogo y consenso", porque, ha recalcado, ésa es su forma de entender la política.

Maroto, que ha recibido la cartera de manos del ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha destacado entre los retos la mejora de la competitividad industrial a través del desarrollo de la Industria 4.0, que permita incrementar el peso de la industrial.

En el acto, en el Ministerio de Economía, Maroto ha citado también entre los desafíos la gestión del turismo hacia un modelo eficiente, con condiciones dignas para los trabajadores, e impulsar la modernización del comercio, ante el cambio que supone la transformación digital.

Ha definido el Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un Gobierno abierto", que quiere ofrecer "tranquilidad, certidumbre y confianza" y hacerlo "con humildad y vocación de servicio público". Ha agradecido a Sánchez su confianza y a sus predecesores su labor y se ha mostrado dispuesta a trabajar para impulsar y colocar a España en Europa y mantener el crecimiento sostenido en el tiempo con garantías de derechos laborales.

En declaraciones a los periodistas al término del acto, ha dicho que para ella va a ser "clave" garantizar "los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras" y ha querido hacer "una mención especial" a las camareras de piso, las conocidas como kellys, porque, ha dicho, su lucha ha sido "incansable". "Yo he estado con ellas y voy a seguir con ellas en esta lucha para dignificar las condiciones laborales de estas mujeres", ha añadido y ha revelado que las representantes de este colectivo ya la han llamado.

En el acto, el ex ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha destacado que los nuevos responsables tienen importantes retos por delante, pero se encuentran con un país en crecimiento y creando empleo, una situación "mejor" que la que encontró el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha reconocido que su experiencia ha sido breve, aunque ha declarado que no hay nada "que haya hecho ni que vaya a hacer que se compare al orgullo y la satisfacción de servir" a su país. El ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha querido resaltar que el Gobierno saliente deja "hechos y resultados" y ha agradecido su trabajo a los profesionales del ministerio.

Montón se esforzará en recuperar el derecho "arrebatado" a la salud universal

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha asegurado que a partir de hoy en España empiezan a cambiar las cosas con un Gobierno que "no quiere dejar a nadie atrás" y que se esforzará en recuperar el derecho "arrebatado" a la salud universal.

De esta manera se ha expresado Montón durante la toma de posesión de su cargo, donde ha recibido la cartera de manos de su ya antecesora, Dolors Montserrat, quien le ha deseado "muchos éxitos" porque "serán los éxitos de todos los españoles".

"Creo en una sanidad pública y en unos servicios sociales de calidad, de carácter universal y regidos por los parámetros de la equidad", ha afirmado la ministra, quien ha ofrecido su ayuda a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, para sumarse a la lucha contra la "lacra" de la violencia machista.

Montón ha dicho sentirse orgullosa de pertenecer a un Ejecutivo que por primera vez en la historia está formado por más mujeres que hombres y ha subrayado que supone un "avance" en igualdad "propiciado por un presidente socialista y feminista"

Valerio está convencida de que se conseguirá un "gran pacto" de pensiones en España

La nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado durante la toma de posesión del Ministerio que está convencida de que se conseguirá un "gran pacto" de pensiones en el Pacto de Toledo.

"Le vamos a dar un gran impulso y va a haber un gran pacto de pensiones en nuestro país, voy a animarlo y propiciarlo", ha subrayado, tras afirmar que hay transmitir "seguridad, confianza y esperanza" ante las incertidumbres y las certidumbres, "y eso hay que hacerlo en el seno del Pacto de Toledo con diálogo político".

En esta línea, la titular del Ministerio ha asegurado que el Pacto de Toledo tiene que velar por la sostenibilidad social, política y económica del sistema público de pensiones que afecta a más de 10 millones de personas, pero también a los cerca de 19 millones de personas que están trabajando.

"Quiero trabajar en el día a día en equipo, porque es esencial y una metodología que siempre da garantía de éxito. Es fundamental el equipo y también como metodología el diálogo, sobre todo con los sindicatos más representativos y con las organizaciones empresariales", ha señalado Valerio.

Durante su discurso, también ha agradecido la predisposición de la ministra saliente, Fátima Báñez, en la toma de posesión. Según Valerio, Báñez ha hecho el cambio con "mucha dignidad, humildad y camaradería".

Valerio ha acabado su discurso animando a trabajar de forma conjunta y asegurando que las personas están por encima de todos los cargos. "Tenemos entre las manos algo muy importante, espero no defraudar las expectativas que hay puestas en mí y espero estar a la altura que se merece este gran país", ha apostillado.