Por mucho que el ex presidente catalán y candidato de Junts per Catalunya (JxCAT) se empeñe, todos los caminos conducen a Roma. Y Roma, en este caso, es que se quedará con las ganas de volver a ser investido como jefe del Govern. Lo dejó ayer claro Mariano Rajoy, quien aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura del prófugo "ha reconfortado" a todos, porque alguien como él, que ha pretendido "liquidar" la unidad nacional, "no puede ser presidente de nada".

El presidente del Gobierno se refirió así a la decisión del TC del pasado sábado en una entrevista en la Cope, en la que consideró que esa resolución del Constitucional "es muy clara". Rajoy subrayó que el Derecho y la política han de responder al sentido común. "Un señor fugado de la Justicia, que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional, es evidente que no puede ser presidente de nada", recalcó.

En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló ayer de la "buena noticia" para los españoles "de bien" que supone que el TC haya prohibido una investidura telemática de Puigdemont, cuyo "camino es el del Tribunal Supremo". "Es una buena noticia para la Justicia y para los españoles de bien que respetan la ley y a quienes les sonroja cómo otros se la saltan alegremente", aseguró a su llegada a un desayuno informativo del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Ante la apisonadora judicial, el PDeCAT pidió ayer la comparecencia de Santamaría, ante el Congreso y el Senado para que informe de las "presiones" del Ejecutivo al TC respecto a la admisión a trámite de sus recursos contra el pleno de investidura. "Algunos medios han informado de estas supuestas presiones sin que la vicepresidenta las haya desmentido", dijo su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries.