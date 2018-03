Malos días para Rajoy, que se suman a las preocupaciones catalanas y que no se resuelven porque los defensores de la Constitución se las tienen que ver con un fanático al que hay que tratar con la máxima cautela, porque cualquier gesto de dureza potencia la figura del fugado de Waterloo.

Malos días con encuestas preocupantes, aunque Rajoy es escéptico ante los sondeos. Días preocupantes por el anuncio de Sánchez de pedir una cuestión de confianza al Gobierno si no hay Presupuestos, y preocupante porque Feijóo, en su entrevista a Salvados, no ha descartado el capítulo de la sucesión.

En el PP empiezan a admitir que Rajoy es el dirigente más capacitado para presidir el Gobierno -créanlo, eso dicen importantes dirigentes socialistas, aunque no de C's- pero empiezan a admitir también que el grado de rechazo es tan generalizado que quizás habría que pensar en que deberían presentar a otro candidato. Todo ello sin dejar de lado la idea de que antes de las municipales y autonómicas habría que dar un golpe de timón en el Ejecutivo para descartar cabezas abrasadas y sustituirlas por figuras potentes que hoy se encuentran en segundo plano.

Esta sensación que transmiten personas del PP leales a Rajoy pero que apuestan por una renovación a fondo -"incluso para salvar a Rajoy, que no merece irse por la puerta de atrás", comenta una-, y que apuestan también por reflexionar sobre la candidatura a La Moncloa visto el rechazo a Rajoy, puede concretarse esta semana con el relevo de Guindos.

Ha dicho Rajoy que sólo cambiará al ministro de Economía y, de ser así, perdería una gran baza para potenciar a un PP que se está dejando comer el terreno. El problema es que Rajoy, que gana a casi todos en visión política, no parece ver que no se puede quedar de brazos cruzados ante el desánimo del PP y ante la fuga de votantes. Es él el único que, moviendo ficha, puede arreglar el desaguisado. Pero, por lo que se ve, no tiene la menor intención de hacerlo.