El rector admite que "no consta" que Cifuentes defendiera su máster

Más información PSOE y Podemos redoblan su presión a la líder madrileña y C's remite a los ERE

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, salió ayer en defensa de su centro al asegurar en una comparecencia en la que no admitió preguntas que no existe registro del acta de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que no se puede "confirmar" que ésta "haya tenido lugar". Según el rector, es "obligatorio" el archivo del acta de evaluación en el servicio de posgrado, pero ese documento no existe y tampoco figura la memoria del trabajo fin de máster.

Javier Ramos dijo que es "rotundamente falso" que él o algún miembro de su equipo hayan "pretendido interferir, modificar o manipular alguna de las actas o documentación" referente al máster de Cifuentes. "No voy a dudar en emprender las actuaciones que correspondan para defender mi honestidad y el buen nombre de esta institución", subrayó en el campus de Móstoles de la Universidad.

Además, señaló que es "rotundamente falso" que obligara al director del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, a reconstruir una hipotética acta del tribunal de evaluación, como éste mismo afirmó en una entrevista radiofónica a Onda Cero.

En concreto, Álvarez Conde manifestó que "reconstruyó" el 21 de marzo y por orden del rector el acta del tribunal que supuestamente había examinado a Cifuentes. "A partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas a las que tengo perfectamente identificadas. El rector pregunta si hay trabajo. Digo que no lo tengo y que creo que la normativa exige que a los dos años se destruyan todos. Así que no tengo ni ese ni ninguno", señaló el catedrático antes de agregar que "(el rector) me dice que hay que reconstruir un documento, literalmente. Le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde y al subdirector del gabinete de prensa por un correo de Gmail, pues me dijo que lo enviase desde un Gmail".

No obstante, horas después el director del máster reculó en El Confidencial, asegurando que el acta que presentó no era "una reconstrucción" sino "un documento interno para el rector", del que había recibido "presiones".

"Entiendo que Álvarez Conde intente defenderse, pero revisaré con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las acciones judiciales oportunas", apuntó Ramos en su intervención a los medios.

Paralelamente, una segunda profesora, Clara Souto, reconoció ayer, según la Cadena Ser, que la firma que aparece en el supuesto acta de trabajo de Cifuentes no es suya y, por tanto, está falsificada, igual que la de Alicia Esperanza López. Por tanto, ya son dos de los tres miembros del supuesto tribunal las que denuncian que su firma fue falsificada.

Por otra parte, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) emitirá a principios de la semana próxima un informe con la valoración provisional de los dos observadores externos designados por la CRUE sobre el procedimiento de información reservada a petición de la URJC sobre el caso Cifuentes.