El resultado del 21-D causa un "agujero" de 1,6 millones en el PP catalán

Las elecciones catalanas del 21 de diciembre dejaron al PP un "agujero" de 1,6 millones de euros que tendrá que abonar de su cuenta al no conseguir subvenciones públicas para compensar el gasto de campaña. Los populares calcularon un presupuesto de 1,8 millones y sólo obtendrán en torno a 163.900 euros en subvenciones para gastos electorales: sus cuatro escaños le dan al PP 64.406,4 euros a la que hay que añadir los aproximadamente 99.500 euros por los votos cosechados en las dos provincias donde logró representación (Barcelona y Tarragona). Al no lograr grupo parlamentario no puede aspirar a compensar los gastos del buzoneo.

La CUP también ha acabado con números rojos puesto que aumentó su presupuesto de campaña hasta los 433.000 euros y sólo recibirá unos 165.000: 64.406,4 euros por sus cuatro escaños y algo más de 100.000 euros por los votos en las provincias donde tuvo escaño (Barcelona y Gerona).