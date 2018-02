Los saqueadores del Palau podrán salir de prisión pese al riesgo de fuga

La Audiencia de Barcelona impuso ayer sendas fianzas de 400.0000 y 100.000 euros a los ex responsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull para salir de la cárcel, en la que ingresaron el pasado 5 de febrero para cumplir condena por el saqueo de la entidad cultural.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, que acordó enviar a prisión a Millet y Montull a la espera de que el Supremo resuelva los recursos contra la sentencia del caso Palau, ha estimado parcialmente los recursos presentados por sus defensas y ha acordado permitirles salir de la cárcel de Can Brians si pagan las fianzas fijadas.

Ambos llevan dos semanas recluidos en la prisión barcelonesa de Can Brians

La sala considera que sigue existiendo riesgo de huida en el caso de Millet y Montull, pese al argumento de su defensa de que tienen arraigo en Cataluña, y se remite al "ejemplo" de "determinadas personas que, disponiendo de trabajo, en algunos casos con hijos e incluso habiendo ostentado y habiéndose postulado para ostentar cargos públicos, se encuentran en la actualidad en el extranjero, huidos de la acción de la justicia", en una velada referencia al ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Para la Audiencia, las fianzas fijadas a Millet y Montull son suficientes para "limitar" el riesgo de huida y, en el caso de que las paguen, ordena retirarles el pasaporte y les obliga a comparecer mensualmente ante el tribunal.

Millet y Montull ingresaron hace 16 días en Can Brians para cumplir las penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel que les impuso la Audiencia de Barcelona, en una sentencia que también condenó a cuatro años y cinco meses de cárcel al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que su partido cobró a través del Palau.

La sala decidió enviarlos a la cárcel para cumplir las penas, mientras el Tribunal Supremo ha resuelto los recursos que sus defensas presentaron contra el fallo, ante la "alta probabilidad" de que intentaran fugarse, teniendo en cuenta que podrían tener bienes en el extranjero y que su patrimonio no alcanza a cubrir las multas fijadas.

El auto rechaza el argumento de las defensas de que es ilógico que Millet y Montull huyan cuando llevan toda su vida residiendo en el mismo lugar y recuerda que ese razonamiento sólo permitiría ingresar en prisión preventiva "a los integrantes de circos ambulantes". "Evidentemente que la residencia en un mismo lugar durante largo tiempo es un hecho a valorar, pero no supone que toda persona en que concurra dicha circunstancia no vaya a huir de la justicia", señala el tribunal, que a modo de "mero ejemplo y sin ánimo de extrapolar ninguna situación ajena" alude a personas con cargos públicos que se encuentran huidas de la justicia.

El tribunal arremete en su auto contra el "chascarrillo fácil y de dudoso gusto" que lanzó en la vista sobre medidas cautelares Abraham Castro, abogado de Millet, quien afirmó que su cliente sólo podría huir si añadiera un "turbo" en la silla de ruedas en la que se desplaza habitualmente.

La sala razona que obvió ese argumento sobre el "turbo" en el auto en que acordó enviar a prisión a Millet al entender que "no merecía" comentario alguno, porque había sido "efectuado por la defensa de cara a la galería". El auto vuelve a aludir a ese comentario de la defensa cuando apunta que el ex presidente del Palau de la Música podría eludir la acción de la justicia "evadiéndose al extranjero, por supuesto, en adecuado medio de transporte y no mediante la utilización de turbo alguno".