La sentencia del expolio del Palau llega ocho años después

Para Gemma Montull, ex directora del Palau de la Música que afrontaba 26 años de cárcel, el ministerio público solicita tres años de prisión, tal y como había pactado con la Fiscalía su defensa, la primera en buscar un acuerdo a cambio de incriminar a CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

La Audiencia de Barcelona notificará hoy la sentencia del expolio del Palau de la Música, destapado en 2009, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Félix Millet y ocho al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.

La hermana de Millet dice que éste "guarda muchos secretos"

Pat Millet, hermana del ex presidente del Palau de la Música Félix Millet, aseguró ayer que su hermano "guarda muchos secretos" y pronosticó que si entra en prisión "durará quince días" en alusión a que empeoraría su precaria salud. En declaraciones a la emisora RAC-1, la hermana del principal acusado asegura que "hay muchos partidos implicados" en la trama, además de CDC. Pat Millet dio por hecho que su hermano acudirá hoy a la Audiencia a recoger personalmente la sentencia. "Félix está muy mal. Duerme, mira la tele y fuma", agregó, al tiempo que admitía que el ex presidente del Palau de la Música "tiene miedo (de entrar en prisión), pero no lo tiene claro. Depende de los informes médicos". "En la prisión duraría quince días. Le cogería un espasmo, necesita ayuda", auguró la hermana del acusado, que sugirió que "puede tener la prisión en casa".