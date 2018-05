Una testigo del caso Cifuentes se convierte en la cuarta imputada

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha imputado a Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

Fuentes jurídicas informaron de que la jueza María del Carmen Rodríguez-Medel tomó esta decisión durante la comparecencia de López de los Mozos, quien a primera hora de la mañana de ayer comenzó su declaración en calidad de testigo.

De este modo, la magistrada ha cambiado su situación procesal de testigo por la de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa y, por tanto, ha suspendido su declaración.

La profesora ha sido imputada por haber calificado supuestamente a alumnos que podrían no haber cursado el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) objeto del procedimiento, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La docente denunció que no formó parte del tribunal que evaluó a Cifuentes, que no firmó el acta del trabajo de fin de máster de la ex presidenta y que no autorizó a nadie a hacerlo, por lo que su firma, aseguró, fue falsificada.

López de los Mozos se suma a las otros tres investigados en este procedimiento: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas, y el ex director del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde.