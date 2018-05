HA llegado el día en el que Rajoy y Sánchez se juegan la Presidencia del Gobierno. De la fuerza y credibilidad del secretario general del PSOE a la hora de exponer su proyecto de gobierno y de la capacidad de Rajoy para desarticular ese proyecto del socialista dependerá el resultado de la votación de mañana. Se ha negociado todo lo que se ha podido. Nunca lo ha negado el PP aunque sí lo negó Sánchez, que hablaba de "encuentros de cortesía" pero que, según los interlocutores de José Luis Ábalos, secretario de Organización socialista, no eran tal sino negociaciones firmes sobre los apoyos para la moción. Nada es seguro, todo es previsible, lo que significa que es pronto para saber si Rajoy vive sus últimas horas como presidente o si, por el contrario, es Sánchez el que no habrá alcanzado los votos necesarios para conquistar La Moncloa.

Pero en esta moción no sólo se juegan su porvenir Rajoy y Sánchez. También está en juego el futuro de los españoles. No es lo mismo gobierno en minoría con un presidente muy desprestigiado pero muy conocedor de los resortes del gobierno, que un presidente sin experiencia, con un partido en el que faltan las figuras que lo engrandecieron y que además no cuenta siquiera con el 25% de los escaños, lo que le obliga a pactos con fuerzas de diferentes ideologías y objetivos, entre ellos unos partidos independentistas que no ponen límite ni siquiera a la exigencia de cumplir con la ley.

Es difícil creer que Sánchez, si gobierna, cumpla sus promesas de convocar elecciones cuanto antes. Porque, si quiere ser presidente necesita recuperar el espacio perdido, demostrar que su proyecto es sólido y que tiene sentido del Estado. Sólo al final se sabrá si Sánchez es la figura del futuro… o si vuelve a sumar un nuevo fracaso.