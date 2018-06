Un yihadista retornado pide perdón y acepta una condena de 8 años de cárcel

El marroquí Abdeljalil Ait El Kaid mostró ayer en un juicio su arrepentimiento y pidió perdón por su actividad como combatiente yihadista en Siria, adonde viajó desde Alicante, y su retorno para cometer atentados en Europa lo que no logró al ser detenido en junio de 2015 en Varsovia.

Ante la confesión y el arrepentimiento del acusado, el fiscal rebajó de diez a ocho años de cárcel su petición de pena, que Abdeljalil Ait El Kaid aceptó en la vista en la Audiencia Nacional.

"Me arrepiento de todo, todo fue muy rápido, antes estaba en otra vida pero se me cruzaron los cables", aseguró el acusado, que aclaró que cuando fue detenido en Polonia se disponía a retornar para atentar en países como Francia pero no en España.

Según el fiscal, pretendía atentar en Barcelona: en la Sagrada Familia, el Casino y un transporte público en la plaza de Cataluña.

El yihadista confesó que intentó atentar en Francia instruido por el cerebro de la matanza en Bataclán.