"Cambiar el inicio al sábado ha sido un grandísimo acierto"

-¿qué planes tiene para la caseta de Diario de Jerez?

-Pues quiero que sea una caseta muy, pero que muy jerezana, que es como tiene que ser pues esta es nuestra fiesta. Para ello nada mejor que se ofrezcan comidas tradicionales, que haya una gran calidad en el género y también que se puedan degustar guisos de la tierra. Esa es una de las claves.

Ofreceremos género de gran calidad, los platos de toda la vida y guisos diarios de nuestra gastronomía"

-Abunde por favor...

-Pues tendremos desde las tradicionales tortillas, a los socorridos pimientos y los serranitos hasta un marisco de primerísima categoría al igual que jamón ibérico de Huelva. En lo que a guisos se refiere tendremos uno diario. Entre la oferta que estoy preparando los habrá tales como garbanzos con langostinos, fideos con almejas o alcauciles al estilo Jerez...

-¿Cuántas personas compondrán el equipo?

-Pues está previsto que en la cocina haya cinco profesionales otros tantos sirviendo en la sala y cuatro tras la barra, además de un cortador de jamón. Se trata de personal propio de la empresa y muy cualificado.

-¿Cuál será la carta de vinos?

-Habrá vinos de todas y cada una de las bodegas jerezanas, como tiene que ser.

-Este año se reencuentra con la Feria del Caballo detrás de la barra...

-Pues sí, hace ya doce años que no trabajaba la Feria y la verdad es que tenía ganas. Los negocios me han estado absorbiendo mucho tiempo, con dedicación absolutamente plena a ellos, pero este año me he lanzado. Eso sí, en la calle Porvera seguiremos abiertos durante la Feria.

-¿Qué le ha parecido el cambio de días de la Feria y empezar en sábado?

-Estupendo. Sencillamente maravilloso. Al ser el lunes fiesta local podremos disfrutar de un gran domingo de Feria. Además, poco a poco se está viendo más alegría en el gasto, más 'color'. Nadie debe olvidarse que la Feria es nuestra fiesta por excelencia en lo que a disfrutar se refiere. El paseo de caballos que tenemos es algo único en el mundo. Por eso cada vez vienen más visitantes, personas que además, y así me consta, suelen repetir.

-Me comentan que a partir de las siete de la tarde la caseta de Diario de Jerez tendrá sorpresa...

-Pues sí todos los días a partir de las 19 horas tendremos música en vino y en directo. Las actuaciones serán de grupos y artistas procedentes sobre todo de Jerez y de Sevilla. Es el caso por ejemplo de Manuel de la Momi, Los Mundos de Yupi, Aguadulce, En Clave de Dos o The Bodegones, que actuarán dos veces.

DE LA PORVERA AL ALBERO. Tiene 40 años y, cómo él mismo dice, echó los dientes tras la barra de un bar. Lo hizo con su abuelo en el 'Tabanco Paco', en la calle Arcos, donde comenzó a aprender el oficio. Será el restaurador de la embajada de este medio en el parque González Hontoria. Ha trabajado en negocios familiares y propios desde su juventud, como es el caso de 'La Bodeguita de Baco' en la calle Escuelas, 'El Rincón de Paco' en la plaza Rafael Rivero, y, desde 2011, en la calle Porvera donde en la actualidad regenta el Mesón Asador Toro, el Restaurante Toro y '11 Café Copas'.